ROMPIERON RECIENTEMENTE
Óscar Casas se pronuncia tras los 'me gusta' en redes a su exnovia Ana Mena: "Claro que me acuerdo de ella"
Óscar Casas ha regresado de sus vacaciones familiares y ha confiesa que se acuerda de Ana Mena tras su comentado 'me gusta' en redes sociales.
Publicidad
Óscar Casas ha regresado a casa después de disfrutar de unos días de vacaciones en República Dominicana junto a su familia. A su llegada, el actor se ha convertido en uno de los protagonistas ante los medios de comunicación, que no han dudado en preguntarle por su situación sentimental y, especialmente, por Ana Mena, con quien rompió hace apenas unas semanas.
Lejos de esquivar la pregunta, Óscar se ha mostrado sincero al hablar de la cantante. Preguntado por si se acuerda de ella durante estos días de vacaciones, el intérprete ha respondido con naturalidad: "Me acuerdo, sí, claro que me acuerdo de ella".
Unas palabras que dejan entrever que, pese a la ruptura, Ana Mena continúa muy presente en sus pensamientos tras salir a la luz los comentados 'me gusta' en el perfil de la cantante meses después de romper.
Además, Óscar no ha ocultado el cariño que todavía siente por la artista y ha reconocido rotundamente: "La quiero muchísimo". Una declaración que demuestra los sentimientos y el afecto entre ambos siguen muy presentes.
Sin embargo, ha preferido mantenerse callado cuando se le ha mencionado el nombre de Ferrán Torres, ya que tras el Mundial conquistado por la selección española comenzaron a circular rumores sobre la química entre ellos.
Más Celebrities
- Rosa López, impactada por el terremoto que ha sacudido Granada, su tierra: "Levantarme y enterarme de esto"
- Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: una pink party llena de famosos y su mensaje a Inés García
- El valor de la discreción: la actitud que define a los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
De esta manera, el regreso de Óscar Casas de sus vacaciones familiares ha estado inevitablemente marcado por las preguntas sobre Ana Mena. El actor afronta ahora esta nueva etapa tras la ruptura mientras continúa centrado en sus proyectos profesionales, pero dejando claro que guarda un enorme cariño por la cantante.
Publicidad