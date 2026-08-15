Óscar Casas se pronuncia tras los 'me gusta' en redes a su exnovia Ana Mena: "Claro que me acuerdo de ella"

Óscar Casas ha regresado a casa después de disfrutar de unos días de vacaciones en República Dominicana junto a su familia. A su llegada, el actor se ha convertido en uno de los protagonistas ante los medios de comunicación, que no han dudado en preguntarle por su situación sentimental y, especialmente, por Ana Mena, con quien rompió hace apenas unas semanas.

Lejos de esquivar la pregunta, Óscar se ha mostrado sincero al hablar de la cantante. Preguntado por si se acuerda de ella durante estos días de vacaciones, el intérprete ha respondido con naturalidad: "Me acuerdo, sí, claro que me acuerdo de ella".

Óscar Casas | Europa Press

Unas palabras que dejan entrever que, pese a la ruptura, Ana Mena continúa muy presente en sus pensamientos tras salir a la luz los comentados 'me gusta' en el perfil de la cantante meses después de romper.

Además, Óscar no ha ocultado el cariño que todavía siente por la artista y ha reconocido rotundamente: "La quiero muchísimo". Una declaración que demuestra los sentimientos y el afecto entre ambos siguen muy presentes.

Ana Mena y Óscar Casas en Roma | Gtres

Sin embargo, ha preferido mantenerse callado cuando se le ha mencionado el nombre de Ferrán Torres, ya que tras el Mundial conquistado por la selección española comenzaron a circular rumores sobre la química entre ellos.

De esta manera, el regreso de Óscar Casas de sus vacaciones familiares ha estado inevitablemente marcado por las preguntas sobre Ana Mena. El actor afronta ahora esta nueva etapa tras la ruptura mientras continúa centrado en sus proyectos profesionales, pero dejando claro que guarda un enorme cariño por la cantante.