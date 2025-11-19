SON DE PARFOIS
Los pendientes y el collar de la reina Letizia que se agotarán enseguida: su precio no llega a 16 euros
La reina Letizia ha sorprendido eligiendo unas joyas low cost de la conocida firma portuguesa, Parfois. Pendientes y collar que valen, cada uno, menos de 16 euros, concretamente 15,99 euros.
Publicidad
Los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo son una cita ineludible para los reyes Felipe y Letizia, que año tras año hacen un hueco en su agenda para no perderse este evento directamente conectado con el pasado de la Reina como periodista, y para todos aquellos amantes de la moda que esperan con ansias este día para ver el look escogido por su Majestad, ya que es una de las pocas ocasiones en las que se permite arriesgar con estrenos que siempre marcan la diferencia y que se cuentan entre sus estilismos más aplaudidos y virales.
Y esta vez no ha sido una excepción. Radiante, doña Letizia ha deslumbrado con un total look en color vino compuesto por un jersey de cashmire de Falconeri, falda midi de lentejuelas de Massimo Dutti, adelantándose a la tendencia estrella de estas Navidades, y como complementos: salones destalonados de tacón kitten, y cartera de mano, en el mismo tono.
Además, la Reina ha escogido unas joyas que han causado furor: modernas, ideales, versátiles, ¡y asequibles para cualquier bolsillo! Demostrando una vez más su maestría a la hora de combinar firmas de lujo con otras low cost, ha estrenado un collar y unos pendientes de Parfois que, advertimos, no tardarán en agotarse.
Es la primera vez que su Majestad luce piezas de la firma de moda y complementos portuguesa, y lo cierto es que ha sido un acierto absoluto reflejo de la faceta más fashion de doña Letizia. En cuanto al collar, se trata de una pieza ideal formada por maxieslabones bicolores entrelazados en dorado y plateado. Y lo mejor, tiene un precio de 15,99 euros. Igual que los pendientes, dos aretes anchos abiertos confeccionados en acero inoxidable y combinando también el color.
Más Moda
- Los abrigos que tienes que tener este invierno en tu armario: cazadora oversize de piel, maxi de paño y otros más
- Los trajes del rey Juan Carlos que se pueden comprar en el Rastrillo, una donación solidaria
- Smore, la marca de ropa deportiva y estilosa creada por las influencers Sara Baceiredo y Mariana Díaz
Publicidad