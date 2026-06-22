Combinar, superponer y reinventar: así es el layering de bikinis, la tendencia que marcará el verano 2026

El verano ya está aquí y, con él, llega el momento de renovar el armario de playa y descubrir cuáles serán las tendencias que marcarán la temporada. Más allá de elegir un diseño favorecedor, los bikinis se han convertido en una auténtica declaración de estilo, capaz de reflejar la personalidad y las preferencias de cada persona.

Este año, las redes sociales y las firmas de moda coinciden en una misma apuesta: la creatividad a la hora de combinar prendas y accesorios. Los conjuntos total look dejan paso a propuestas más versátiles y originales, en las que mezclar colores, estampados y texturas se convierte en la clave para conseguir un look único.

Entre todas las tendencias que arrasan este verano, destaca el layering de bikinis, una forma innovadora de superponer piezas para aportar cuerpo y un toque diferente al clásico estilismo de baño. Te contamos en qué consiste esta tendencia y cómo llevarla para triunfar tanto en la playa como en la piscina.

Jessica Goicochea con un bikini layering | Instagram, @goi

Qué es y por qué está triunfando

El layering, una técnica que lleva años dominando la moda urbana, da el salto este verano a la ropa de baño. La tendencia consiste en superponer diferentes piezas para crear un estilismo más personal y sofisticado.

En el caso de los bikinis, se traduce en combinar dos partes superiores, añadir una braguita de tiro alto sobre otra de corte clásico o incorporar prendas ligeras, como pareos o faldas de rejilla que complementen el conjunto.

Su éxito está en la libertad que ofrece a la hora de experimentar con colores, tejidos y estampados. Además, permite transformar un bikini básico en un look mucho más original sin necesidad de invertir en un armario de playa completamente nuevo.

Cómo llevar el layering

Aunque la clave de esta tendencia es jugar con las superposiciones, el equilibrio es fundamental. Para conseguir un buen resultado se deben combinar piezas que compartan una misma paleta cromática o que mantengan una coherencia estética entre sí.

Los tonos neutros, los acabados metalizados y los estampados tropicales son algunas de las opciones más populares esta temporada. También es importante elegir tejidos ligeros, de secado rápido y con buena elasticidad para evitar que las capas resulten incómodas.

A través de las redes sociales hemos visto que las firmas de baño apuestan por tops triangulares sobre bandeaus, bikinis con detalles de tiras o conjuntos que cuentan con faldas y pantalones transparentes a juego.

Una tendencia versátil

Una de las grandes ventajas del layering de bikinis es su versatilidad. Gracias a la incorporación de estas prendas y accesorios, el look de playa puede adaptarse fácilmente a otros planes veraniegos sin necesidad de pasar por casa.

Basta con añadir una camisa de lino abierta, unas sandalias minimalistas, un bolso de rafia y unas gafas de sol retro para conseguir un estilismo perfecto para un paseo marítimo, una comida frente al mar o un tardeo junto a la piscina. El bikini deja de ser una prenda funcional para convertirse en el centro de un look pensado para lucirse más allá de la arena.