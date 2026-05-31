Lidia Torrent y Jaime Astrain se casan: de superar su crisis como pareja al anuncio del compromiso

Lidia Torrent y Jaime Astrain están de enhorabuena. La pareja ha compartido con sus seguidores que se han comprometido y, por lo tanto, se casarán próximamente, poniendo broche de oro a su relación.

Ambos se conocieron en 2019 y tras tres años de noviazgo, en 2022 dieron la bienvenida a su hija Elsa. Sin embargo, en febrero de 2025, Lidia confirmaba lo que ya se venía rumoreando y es que su relación con Jaime pasaba por un momento complicado.

Jaime Astrain y Lidia Torrent con su hija | Gtres

De lo más sinceros, ambos hablaron en distintas ocasiones con la prensa sobre este hecho y los altibajos por los que pasan las parejas. Incluso, la hija de Elsa Anka definió esta crisis como un enfado público.

En los siguientes meses ambos han superado este momento complicado y fue Lidia la que reveló cómo habían superado su crisis desde la calma y la escucha.

Lidia Torrent y Jaime Astrain | Gtres

Precisamente, de nuevo más unidos que nunca, ambos tuvieron que hacer frente al ingreso hospitalario de su hija a comienzos de 2026, dejando ver la fortaleza de la pareja y su capacidad para apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles.

Ahora, los dos sellarán su historia de amor de la forma más romántica, dejando atrás aquellos complicados meses y demostrando que con comunicación y apoyo todas las crisis pueden superarse.