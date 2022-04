Así es la primera y exclusiva colección de joyas de Rocío Crusset

Muchas de las influencers que se han hecho un hueco en el mundo digital tienen una doble faceta. Sus redes sociales son sus oficinas, aunque algunas - por no decir todas - también se pasan al emprendimiento. De sus ideas nacen marcas de ropa, líneas de bolsos o también colecciones de joyas.

La última en iniciarse en este mundo ha sido la modelo Rocío Crusset, quien recientemente ha lanzado “Crusset”, un proyecto producido totalmente por ella, desde cero, y que sin duda se ha convertido en uno de sus trabajos más esperados y relevantes.

La colección

La hija de los conocidos periodistas Mariló Montero y Carlos Herrera, ha sacado a la luz una colección de veintidós joyas de lo más exclusivas. Se trata de una línea de piezas donde la influencer ha decidido fusionar lo femenino con la seducción y la rebeldía, creando anillos, collares, pulseras y pendientes de plata de ley y bañadas en oro de - ni más ni menos - 18 quilates.

Exclusivas y poco discretas

La principal particularidad de las joyas reside en sus formas, ya que la modelo ha decidido jugar con la geometría a lo grande, por lo que no se trata de una línea que pase desapercibida. La joven de 27 años lo ha apostado todo a las maxi piezas, para poder conseguir ''la unión entre lo clásico y atemporal con lo contemporáneo''.

Los precios de las joyas no resultan asequibles para todos. La colección ofrece desde anillos por 120 euros hasta collares voluminosos por 750, aunque siempre depende del tamaño de la joya y de la pieza que se quiera escoger.

Un proyecto con mucho sentimiento

La joven -que reside en Nueva York, donde ejerce de modelo- ha decidido bautizar la marca usando el mismo apellido por el cual la conocemos, ''Crusset''. Este siempre la ha acompañado y recuerda sus raíces, ya que se trata del apellido de su abuela materna nacida en Francia. Aun así, la colección lleva incorporada la ''marca España''.

Todas las piezas están cargadas de un alto valor sentimental, pues se inspiran en momentos especiales que ha vivido la modelo. Todas ellas han estado confeccionadas a mano, algo que la joven ha tenido que subrayar, ya que a causa de la artesanía, las joyas pueden llegar a tener acabados diferentes.

Chic en cualquier momento

Con un acabado brillante y con apariencia lujosa, estas joyas pueden hacer de un look aburrido, algo muy elegante. Aunque su tamaño pueda decir lo contrario, la forma y el brillo le darán un toque diferente e interesante a cualquier look. No dudes en lucir estas joyas en eventos especiales para darle ese toque final chic a tu atuendo o completa tus looks con ellas para llamar la atención.

En un clic

Actualmente, las joyas solo se pueden adquirir online, pero los envíos están disponibles a nivel internacional, aunque los plazos de entrega sean diferentes. Para aquellos pedidos con destino español, la joya se recibe en cuestión de 48 horas, mientras aquellos extranjeros, se puede extender entre los tres y los siete días. En términos de garantía, Crusset permite al cliente el cambio de joya durante el primer año si esta ha sufrido defectos de fabricación.

