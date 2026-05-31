Paty Sánchez Flores habla por primera vez de la novia de su padre, Blanca Romero: "Que duren lo que haga falta"

Paty Sánchez Flores ha sido una de las amigas de Alejandra Rubio que no se ha querido perder su firma de libros en la Feria del Libro de Madrid durante este fin de semana.

La joven, que se encuentra en la recta final de su embarazo, explicó cómo vive este periodo coincidiendo con el de su amiga, que también espera a su segundo bebé.

"Sí, bueno, yo ya estoy a punto de reventar, pero Ale está guapísima, la verdad", dijo, asegurando que a Carlo Costanzia le ama y que le encanta como pareja. "Yo estoy ahí intentando hacer un poco de 'push' para que se casen ya", añadió entre risas, ".

Alejandra Rubio junto a Paty Sánchez Flores en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Junto a ello, Paty fue preguntada por el otro tema que más titulares ha atraído en su familia en los últimos meses: la relación que mantiene su padre, Quique Sánchez Flores, con Blanca Romero.

A pesar de los rumores de crisis en la pareja, la actriz ha asegurado que se encuentran de maravilla y, ahora, Paty ha roto su silencio.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores volviendo de un viaje | Gtres

"Pues mira, es muy divertida, es súper divertida, es muy buena chica, la verdad. Creo que se quieren mucho y muy bien, entonces para mí mientras que se quieran bien es lo más importante", dijo, deseándoles lo mejor. "Por mí que duren lo que haga falta".

Sobre por qué aún no conoce en persona a Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, pese a seguirse en redes, lo explicó con naturalidad: "No, no, porque es que ha estado en Australia, entonces nosotros entre que hemos viajado y tal... Que ya yo creo que acaba de volver. Sí, entonces yo creo que dentro de poco tendremos todas la oportunidad de hacer un plan familiar".