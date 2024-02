La respuesta viral de Rosalía a los fotógrafos del desfile de Dior en la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París ha arrancado este martes, y Dior ha sido una de las primeras marcas en desfilar. Su esperado evento se ha llenado de invitados VIP, entre los que se encontraba Rosalía.

La cantante catalana asistió al desfile con un look totalmente en negro, luciendo un plumífero corto, falda larga y botas altas, todo de la marca anfitriona. Completó su atuendo con el icónico bolso Lady Dior y unas gafas de sol tipo ciclista de la firma. En cuanto al maquillaje, algo simple, destacando los labios en tono nude. Y por último, el peinado: toda la melena recogida en dos trenzas bajas y un mechón de pelo fino engominado con forma de caracol y colocado sobre la frente.

Rosalía en la Semana de la Moda de París | GTRES

Rosalía no quiere quitarse las gafas

Rosalía llevó un look que definía a la perfección su estilo personal y la vez promocionaba las prendas más modernas de la marca francesa. No obstante, los fotógrafos que esperaban en la entrada del desfile para inmortalizar la llegada de los VIP, no estuvieron de acuerdo en que se tapara la cara con una gafas tan grandes y le pidieron que se las retirara para poder capturar su rostro descubierto.

La artista, sin pensárselo ni una segundo, respondió de forma espontánea y natural: "No, no, no, el look es con las gafas". Y continuó posando para los medios de comunicación presentes en el evento, tan tranquilamente. Lejos de parecer grosera, la reacción de Rosalía fue recibida con gracia y se volvió viral, demostrando que una "motomami" no se separa de sus gafas.

Jennifer Lawrence y Natalia Portman, impecables en el front row

Otras celebrities invitadas a ver los nuevos diseños de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, fueron Jennifer Lawrence y Natalie Portman. Las dos actrices se encontraron en primera fila del desfile, junto a otras personalidades de la moda y el cine.

La protagonista de Los Juegos del Hambre lució un traje sastre de tres piezas compuesto por una americana ligeramente oversize, un chaleco que llevaba a modo top escotado y un pantalón de corte recto. Todo en color gris marengo. El look lo completó con el mismo bolso que llevó Rosalía y unos zapatos de tacón cómodo en negro.

Jennifer Lawrence | GTRES

Y la actriz de Cisne Negro vistió un traje de tweed gris, compuesto por una americana entallada y una minifalda que le otorgaban un aspecto retro. El resto de prendas que eligió fueron un jersey negro de cashmere con cuello alto y unos zapatos negros de salón.

Natalie Portman | GTRES

Las claves del desfile de Dior

En cuanto a la colección presentada por Dior para el próximo otoño-invierno 2024-2025, Maria Grazia Chiuri encontró su inspiración en el legado del diseñador Marc Bohan y su línea Miss Dior creada en 1967. Esta colección supuso el primer prêt-à-porter de la firma francesa y estableció las bases para su éxito actual. La colección presentada en el desfile de París rindió homenaje a ese momento histórico, incluyendo pantalones, abrigos, chaquetas y faldas por encima de la rodilla ,entre otros básicos de fondo de armario, que reflejan la esencia del trabajo original de Bohan.

Además de homenajear a Bohan, la colección también toma como referencia a Gabriella Crespi, una influyente diseñadora italiana, y a la artista india Shakuntala Kulkarni.