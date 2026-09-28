Joaquín Cortés cuenta el momento en el que Michael Jackson le pidió que le enseñara flamenco

Joaquín Cortés está de enhorabuena, y es que Italia le ha concedido la insignia de Oficial de la Orden de la Estrella, una prestigiosa condecoración que se otorga a ciudadanos extranjeros o italianos residentes en el extranjero. El país transalpino reconoce así su contribución "a renovar la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea" y por su "vínculo sólido y duradero con Italia" tras muchos años actuando en varios de sus teatros y en programas de televisión.

"Su presencia en el panorama cultural y del espectáculo italiano ha contribuido a acercar al público a la tradición flamenca, fomentando el conocimiento y el aprecio por la riqueza expresiva y el patrimonio de esta extraordinaria forma de arte", añaden desde la embajada de Italia en Madrid, lugar donde se celebró el acto de entrega.

Su anécdota con Michael Jackson en Montecarlo

El bailaor puede presumir de haber actuado en "más de 80 países", tal y como él mismo ha contado en declaraciones en exclusiva a Europa Press. Con tantas idas y venidas, es lógico que haya acumulado un montón de anécdotas y, entre todas ellas, destaca una con Michael Jackson.

Joaquín Cortés | Europa Press

Cortés ha explicado que hace muchos años tuvo el privilegio de actuar en una gala internacional en Montecarlo donde coincidió con el cantante. Tras la actuación del rey del pop, el bailaor salió al escenario y Jackson quedó tan impresionado que le pidió que le enseñara flamenco. "Necesito que me enseñes pasos, porque me he quedado loco", ha revelado el coreógrafo. Y parece que esas lecciones dieron su fruto porque Michael Jackson incorporó en dos videoclips “poses mías bailando flamenco”.

Otra de las anécdotas la ha desvelado Mónica Cruz, también presente en el acto. Ha comentado que trabajó con él durante muchos años y que como jefe era "recto y firme". "Yo creo que como mejor se aprende es así", se ha referido el bailaor.

"Muy contento" con la condecoración y el apoyo de su familia

Al acabar el acto, Cortés se ha sentido muy agradecido y "muy, muy feliz" por recibir esta medalla de un país con el que dice tener "mucha afinidad desde muy pequeño". De hecho, sus hijos tienen nombres italianos -Romeo y Leone- y es a ellos y a su mujer a quienes ha dedicado este reconocimiento, ya que para él "la familia es todo" y da "gracias a Dios por esta vida".

Preguntado sobre si sus hijos empiezan a sentir ya el gusanillo del flamenco, el bailaor ha afirmado que todavía son muy pequeños, pero les encanta el baile y la música. Por eso, si ellos quieren, a lo mejor los invita a salir en alguno de sus espectáculos. Ahora bien, tiene claro que "si ellos no quieren, no", solamente si ve que tienen ganas y les apasiona porque este es un mundo muy sacrificado.

También ha lamentado sentirse "siempre" más reconocido fuera de España que aquí, aunque admite que esto no depende de él. Dice que está orgulloso de ser "un personaje muy querido y respetado en el mundo entero" y haber podido actuar en el Parlamento Europeo y en las Naciones Unidas.