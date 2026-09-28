El bautizo de Nicolás, el primer nieto de Quique Sánchez Flores: todos los detalles de la celebración

El pasado 16 de julio, Paty Sánchez-Flores y Javier Millet anunciaban el nacimiento de Nicolás, su primer hijo en común, convirtiendo al exfutbolista y entrenador Quique Sánchez Flores en un orgulloso abuelo. Dos meses después, el pequeño ha sido bautizado en una emotiva ceremonia que ha servido para reunir a la familia en un encuentro repleto de fe, emoción y cariño.

Story de Paty Sánchez Flores | Instagram

Tal y como ha desvelado la revista ¡HOLA!, la celebración religiosa tuvo lugar en la Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados de Campolivar, situada en la localidad valenciana de Godella, ante alrededor de 120 invitados. Los padrinos elegidos para acompañar al pequeño fueron Quique, hermano de Paty, y Sofi, la hermana pequeña de Javi.

Tras el rito del agua, el homenajeado y sus seres queridos se trasladaron a la residencia de los abuelos paternos para disfrutar de un almuerzo servido por la empresa valenciana Son de mesa. La decoración destacó por las mesas vestidas en manteles blancos, caminos de mesa azules a juego con las copas y las servilletas, y centros con girasoles combinados con Gypsophila paniculata.

Story de Paty Sánchez Flores | Instagram

El significado tras la elección del nombre

La propia creadora de contenido quiso compartir con sus seguidores en Instagram el motivo detrás de la elección del nombre de su primogénito: "¡Nos encanta el nombre de Nicolás! Pero, además, mi hermano Quique es Enrique Nicolás… y no quería llamarlo Quique por si algún día él se lo quiere poner a su hijo", explicaba con cercanía a través de sus stories.

Story de Paty Sánchez Flores | Instagram

Los looks de madre e hijo

En cuanto al apartado estilístico, el pequeño Nicolás recibió su primer sacramento luciendo un clásico faldón o traje de cristianar con un alto valor sentimental: el mismo que lució su padre, Javi Millet, el día de su propio bautizo.

Por su parte, Paty apostó por un estilismo cómodo y fluido a la par que sofisticado. La influencer lució una blusa blanca holgada con escote en pico -que dejaba a la vista un collar muy llamativo- combinada con un pantalón estilo pata de elefante en tono negro, rematado con dos franjas blancas en la parte inferior del bajo.

Un 2026 inolvidable para la pareja

Este paso marca el broche de oro a un año repleto de grandes momentos para la familia. En enero, apenas siete meses después de su romántica boda, la influencer anunciaba su embarazo en redes sociales. El pequeño llegó al mundo el 16 de julio mediante cesárea, una fecha que su madre recordaba con emoción: "Hoy he conocido al gran amor de mi vida… Jamás podría haber imaginado un amor así y no puedo estar más agradecida a mi familia, tanto de sangre como la política".

Al cumplir su segundo mes de vida, Paty quiso reflexionar públicamente sobre su recién estrenada maternidad, desmontando algunos mitos sobre el proceso: "Nico no ha venido a cambiar mi vida, ha venido a mejorarla. Sí, ahora salgo de casa con la casa a cuestas, pero sigo viendo a toda mi gente con más frecuencia y con mejores planes. Duermo cuatro o cinco horas seguidas como mucho, pero tengo una energía incansable… Hemos aprendido a adaptarnos y a disfrutar de esta vida, que no es una vida nueva. Nico todavía no sabe la suerte que tiene de ser tan querido y de tener tantos tíos y tías que lo adoran".