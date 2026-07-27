La reina Letizia recupera el blanco con un impecable look de Hugo Boss en su visita al Instituto Cervantes

La reina Letizia ha presidido este lunes la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, un acto celebrado en los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera que ha reunido a responsables de los distintos centros de la institución repartidos por todo el mundo.

Para esta cita institucional, la monarca ha vuelto a confiar en uno de los colores que nunca fallan en su armario: el blanco. Letizia ha apostado por un sofisticado conjunto firmado por Hugo Boss compuesto por un chaleco con escote en pico y silueta entallada, combinado con un pantalón fluido de pernera ancha a juego, logrando un estilismo elegante, favorecedor y perfecto para las altas temperaturas del verano.

Como complementos, ha mantenido la línea minimalista que caracteriza sus últimas apariciones públicas, dejando todo el protagonismo al conjunto. Un look sobrio, luminoso y muy versátil con el que ha vuelto a demostrar por qué los estilismos de inspiración sastre siguen siendo una de sus señas de identidad.

Durante el acto, doña Letizia ha estado acompañada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, así como por distintas autoridades, en una jornada centrada en analizar los retos de la promoción internacional de la lengua y la cultura españolas. Esta edición de la reunión, que por primera vez se celebra en Jerez, también rinde homenaje al escritor José Manuel Caballero Bonald con motivo del centenario de su nacimiento.