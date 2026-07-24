Moda en verano: tejidos frescos y vaporosos ideales para los días de calor

Las altas temperaturas condicionan buena parte de nuestra rutina, desde los horarios hasta la forma de vestir. De hecho, hace ya unas cuantas semanas del cambio de armario y todas las prendas de verano ocupan un lugar preferente en las estanterías con un objetivo claro: combatir el calor y estar lo más cómodos posibles.

El cuerpo pide prendas ligeras, cómodas y que den sensación de frescor para hacer más llevadero el calor. Vestidos finos, camisas de manga corta, camisetas, bermudas o faldas están a la orden del día durante el verano. Ahora bien, tan importante como el diseño es el tejido. Conocer las propiedades de cada uno de ellos es fundamental a la hora de abrir el armario y elegir el look del día. A continuación, vamos a repasar cinco tipos de tejidos recomendados para el verano y cuáles son sus características.

Lino

Pantalones de lino sobre la arena | Unsplash

Puede ser que el lino sea uno de los mejores tejidos para el verano. Sus características principales son gran capacidad de transpiración y absorción de la humedad. Es resistente y tiene diversos grosores; el más fino es ideal para la ropa de verano, ya que las prendas hechas con este tejido son muy cómodas y frescas. Existe el tejido elaborado con lino 100% natural o bien mezclado con algodón u otras fibras para que sea más suave.

En el otro lado de la balanza, al lino le falta elasticidad y, por eso, se arruga más fácilmente. Otro dato a tener en cuenta es a la hora de lavarlo. Ve con cuidado y lee bien las indicaciones del fabricante porque puede ser que la primera vez se encoja un poco.

Algodón ligero

Camisetas de algodón | Unsplash

Cuanto más fino sea el hilo y más ligero el tejido, mejor será su capacidad para favorecer la ventilación. Además, es una tela natural y transpirable, esto es, absorbe bien la humedad, aunque tarda un poco más en secarse que el lino.

Se recomienda para pieles sensibles al ser suave y agradable al tacto. Si te animas algún día a hacerte tú misma una prenda, debes saber que el algodón es un tejido fácil de coser.

Lyocell

Camisas colgadas en perchas | Pexels

Puede que también lo conozcas como Tencel. Es un tejido eco porque su fibra se obtiene de la pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

Es muy suave, absorbe el sudor y facilita la evaporación, acentuando la sensación de frescor. Al contrario que el lino, no debes preocuparte por si se arruga o encoge.

Rayón

Tela de rayón | Pexels

Otra fibra que, como el lyocell, se extrae de la pulpa de madera. Es especialmente pensado para el verano por ser transpirable, por su ligereza y por no pegarse tanto al cuerpo como otras fibras sintéticas. El tacto es muy suave y a simple vista se parece a la seda.

Un apunte de los expertos a destacar es que pierde resistencia cuando está mojado y es más fácil de arrugar.

Seda ligera

Modelos con prendas de seda en la playa | Unsplash

Y acabamos con uno de los tejidos más elegantes y exclusivos (o sea, es más caro que los anteriores): la seda. Es de alta calidad, tiene propiedades termorguladoras, transpira bien y tiene un tacto muy suave y fresco.

Debes ir con cuidado porque es un tejido muy delicado. Por su alto precio, lo puedes encontrar mezclado con otras fibras, hecho que mejora la resistencia y facilita su mantenimiento.