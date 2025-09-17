Calendarios de Adviento de belleza 2025: los más deseados ya se están agotando

Para los y las amantes de la Navidad, una vez terminan las vacaciones de verano ya toca poner el foco en el mes de diciembre: poner el árbol, ir a ver las luces de la ciudad y, cómo no, estrenar calendario de Adviento. Con el auge de los perfiles beauty en redes sociales, los calendarios de belleza se han convertido en todo un fenómeno. Tanto, que estamos a mediados de septiembre y muchos ya vuelan de las tiendas. ¿Quieres saber cuáles? Te lo contamos.

Calendarios de Adviento de Sephora

Uno de los más deseados este 2025 es el Sephora Favorites, que reúne los productos más buscados de la tienda escondidos en 24 cajitas. Incluye maquillaje, tratamientos y otros imprescindibles de firmas tan famosas como Charlotte Tilbury, Rare Beauty, Kosas y Fenty Hair. ¡14 de ellos en formato estándar! Su precio es de 159 euros y tiene un valor real de 551. Salió a la venta el 15 de septiembre y ya ha figurado como agotado en la web en algún momento. Si te interesa, atenta a las reposiciones y acércate al Sephora más cercano que lo tengan disponible.

Además, la marca cuenta con otros calendarios más asequibles para quienes buscan una opción económica sin renunciar a la ilusión beauty navideña.

Calendario de Adviento de Charlotte Tilbury

Otro de los más esperados es, sin lugar a dudas, el de Charlotte Tilbury. Es una de las marcas favoritas de Georgina Rodríguez y de muchas españolas. Este año cuesta 215 euros e incluye 5 productos en formato estándar y 7 mini tallas (sí, es un calendario de 12 días). Una propuesta de lujo que reúne best sellers como el Airbrush Flawless Setting Spray o la Pillow Talk Beauty Light Wand.

Glam Cube de Benefit Cosmetics

Este es, sin duda, uno de los calendarios más divertidos. Con forma de cubo de Rubik, nos reta a resolverlo para conseguir nuestros regalos de Adviento. Cada casilla esconde una sorpresa en tamaño full-size, mini o fun-size, desde los clásicos de la marca hasta nuevos favoritos. Lo mejor: podrás seguir jugando con el puzzle una vez terminen las Navidades. Se vende en Sephora por 164 euros (aunque su valor real es de 341).

Calendario de Adviento de Miin Cosmetics

La firma de cosmética coreana también ha revolucionado el formato con su puffy bag rosa monísima —la última moda en Corea— y práctica una vez pasada la Navidad. Dentro se esconden 24 paquetitos con lo mejor del skincare coreano. Valorada en 440 euros, se puede conseguir por 129,99. No sorprende que ya esté agotada.

Calendario de Adviento de KIKO MILANO

KIKO MILANOapuesta por un calendario con todo lo necesario para vivir la cuenta atrás hacia la Navidad con un extra de glamour: sus productos icónicos en tamaño completo y mini, ediciones exclusivas y un diseño de lo más lujoso. En total, 24 sorpresas valoradas en 273,76 euros que se pueden conseguir por 149.

Como novedad, la firma ha lanzado una promoción especial: quienes sean miembros de KIKO ME podrán disfrutar de un 5 % de descuento si lo compran antes del 30 de septiembre. Una oportunidad irresistible para adelantarse y asegurarse uno de los calendarios más deseados del año.