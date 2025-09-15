El vestido de firma española de Victoria Federica: rayas y volantes que inspiran para futuros eventos

El verano ya ha llegado a su fin, pero la temporada de bodas y celebraciones aún no. Ahora que hace buen tiempo y que el calor es más soportable, suele ser el momento favorito de las parejas para casarse.

Y si una cosa caracteriza a las bodas, aparte del amor y mucha emoción, son los trajes de invitado. Porque una celebración de este calibre es el momento ideal para hacerte con un vestido de ensueño y complementarlo con unos zapatos y un bolso ideales.

Este ha sido el caso de Victoria Federica de Marichalar, quien ha acudido a una boda este pasado fin de semana en Sevilla y ha destacado por su espectacular look de invitada. Te contamos de dónde es todo lo que llevó.

Un vestido de dos piezas

Aunque en las fotos que ha compartido Victoria Federica a través de su Instagram se aprecia un vestido, verdaderamente se trata de dos piezas: un top y una falda. Son creaciones de la firma española IQ Collection, una marca inspirada en el sur de España, sus arquitecturas y sus aromas.

En la parte de arriba del look, Victoria luce un top asimétrico de rayas beige y negro. Pero lo que se lleva toda la atención es el volante en la parte del hombro, concretamente en el lateral izquierdo, aportando mucha personalidad a la prenda. Puedes encontrar el top en su página web por 235 euros.

Top Asmodea | IQ Collection

La segunda parte de traje es una falda larga y del mismo estampado que el top: rayas beige y negro. El corte es midi y el tiro es alto. Pero lo más divertido de esta prenda es la disposición de las rayas, puesto que son diagonales, lo que contrasta con la parte de arriba del outfit.

Esta pequeña disparidad aporta un toque de originalidad y elegancia, siendo, sin ninguna duda, uno de los mejores trajes de invitada. Puedes encontrar la falda en su página web por 320 euros.

Falda Capricho | IQ Collection

Los zapatos

Como el vestido ya es espectacular por sí mismo, los zapatos no le podían sacar mucho protagonismo. Victoria Federica escogió un tacón muy sencillo en color negro con cierre en el tobillo.

Es el modelo Petite Julieta de la firma española Bimani. Los puedes encontrar en su web por tan solo 51,60 euros, puesto que están rebajados.

Tacón Petite Julieta | Bimani

El bolso

Aunque el bolso pase un poco desapercibido en las fotos, se trata de una edición limitada de la firma Dior. Un bolso de tamaño pequeño con forma de cesto, hecho de mimbre, cuero negro y adornado en metal dorado.

Se trata de un ejemplar valorado en casi 4.000 euros que aporta un toque sofisticado al outfit de invitada sin quitarle protagonismo al vestido. Además, es versátil, ya que se puede llevar cruzado, colgado al hombro o en la mano.