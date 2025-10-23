La reina Letizia escoge un dos piezas con abalorios para asistir al concierto de los Premios Princesa de Asturias

Oviedo vuelve a vestirse de gala para recibir a la familia real, que ya ha llegado a la capital asturiana para participar en las celebraciones de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Como cada año, la primera cita oficial ha sido el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, celebrado este jueves en el emblemático Auditorio Príncipe Felipe.

Este evento, que marca el inicio de los actos más esperados del otoño en Oviedo, es una auténtica tradición para los Reyes y sus hijas. Pero si hay alguien que lo vive con especial emoción, esa es la reina Letizia, asturiana de nacimiento y gran amante de la música.

Poco antes de las 19:00 horas, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía llegaban al Auditorio para disfrutar del concierto "Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX", interpretado por el Coro de la Fundación Princesa de Asturias junto a la Orquesta Oviedo Filarmonía.

La familia real en un concierto | Gtres

El look de la reina Letizia

La reina Letizia acudía con un elegante look compuesto por una blusa de manga corta azul marino con detalles negros en la zona de los cuellos y las mangas de las que cuelgan abalorios del mismo color dándole un toque especial y que a su vez combinan con los pantalones anchos en color negro. Como accesorios, unos stilettos y un bolso estilo clutch azul cobalto firmado por Felipe Varela.

La familia real en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Respecto al pelo, ha elegido llevarlo suelto y muy brillante recogido detrás de las orejas con unas ondas suaves que dejan ver sus pendientes en forma de pequeño diamante.

El beauty look de la reina Letizia | Gtres

Esta es una semana muy especial para el rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía pero especialmente para la reina Letizia, que vuelve a brillar en su tierra.