Georgina Rodríguez enseña cómo su hija Alana sigue sus pasos: "Amamos las uñas largas"

Las madres son el espejo en el que las niñas pequeñas se miran constantemente. Aprenden de sus gestos, de sus hábitos en casa y, por supuesto, de su estilo y rutina de belleza. Alana, la hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, nos ha regalado un momento de lo más divertido y entrañable que confirma esta máxima.

Recientemente, Georgina compartió un story en Instagram en el que vemos a la pequeña con un teléfono móvil y un bebé de juguete en las manos. Pero lo que realmente destaca son sus uñas: largas y pintadas en un tono rojo burdeos, idéntico al de su madre.

"¿A quién imita?", escribió Georgina con un toque de humor. Y, con cariño, añadió: "Amamos las uñas largas". Un pequeño gesto que revela la influencia que la empresaria y modelo tiene sobre su hija, incluso en detalles de belleza que muchos considerarían meramente estéticos.

Story de Georgina | Instagram

El mundo de la belleza como juego

Ejemplos como este ocurren en muchos hogares, más allá del de Georgina. A muchos niños y niñas les gusta jugar a maquillarse o a seguir rutinas de skincare como si fueran adultos. Y aunque es importante establecer algunos límites, que los hijos jueguen con el maquillaje no es algo negativo.

¿Cuándo debemos preocuparnos? Como explicó a NovaMás la psicóloga Grecia de Jesús, colaboradora habitual de la web, el problema surge cuando el objetivo es "verse más guapa, ocultar defectos o llamar la atención de otras personas". En esas circunstancias, el maquillaje puede estar "afectando a su autoestima y quitándole tiempo de su niñez, acelerando su desarrollo de forma desadaptativa".

En cambio, si una madre juega con su hija a maquillarse, como Georgina y Alana, estarán "potenciando la creatividad y la diversión de esa niña", señala la experta.

¿A qué edad pueden maquillarse las niñas?

Aunque Alana todavía es muy pequeña, llegará un momento en que el maquillaje entre en su vida de forma definitiva. Pero, ¿cuándo es un buen momento para permitirle salir de casa con las uñas pintadas o los labios perfilados?

Según Grecia de Jesús, una buena edad podrían ser los 14 años, aunque depende de cada caso: "No existe un consenso sobre una edad determinada". Además, es importante contextualizar: "Puede que no sea apropiado utilizar maquillaje para ir al colegio, pero sí puede serlo para una actividad de ocio más distendida".

"Los límites y el contexto van a depender de la cultura en la que se encuentre la niña y de las necesidades personales que tenga", añade la psicóloga. Por eso es importante que exista una buena comunicación entre la niña y sus padres.