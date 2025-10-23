Primark celebra 10 años en el corazón de Madrid: una década de impacto en la Gran Vía

Primark celebra los diez años de su icónica tienda de Gran Vía —la segunda más grande del mundo— con la presentación de un informe independiente elaborado por la consultora económica Afi (Analistas Financieros Internacionales). El estudio analiza el impacto económico, social y urbano del establecimiento desde su inauguración en octubre de 2015, y los resultados hablan por sí solos.

Solo en 2024, la tienda registró un impacto económico de 83 millones de euros en el PIB nacional y generó 42 millones en impuestos y cotizaciones sociales. Además, por cada euro que Primark genera a través de su actividad, otros negocios de la Gran Vía suman 0,50 euros adicionales, demostrando el papel tractor del comercio en la economía madrileña

La llegada de Primark a la Gran Vía en 2015 marcó un antes y un después en la fisonomía comercial de la avenida. Según el estudio de Afi, en esta década el número de locales creció un 94 %, pasando de 101 tiendas minoristas a 186. También se duplicaron los restaurantes (de 46 a 90), y el tránsito peatonal aumentó un 57 %, impulsado por el auge del turismo y la recuperación del centro.

“Un símbolo de confianza y vitalidad”

Durante la presentación del informe, Carlos Inácio, director general de Primark Iberia, subrayó que este aniversario “refleja la fortaleza y la confianza que los clientes depositan en nosotros cada día”. Por su parte, Diego Vizcaíno, socio director de Afi, destacó el papel de Primark como “protagonista de la revitalización comercial de Madrid”, con más de cinco millones de transacciones anuales y una “contribución económica total de más de 83 millones de euros”

Primark desembarcó en España hace casi 20 años y hoy cuenta con más de 470 tiendas en 17 países, empleando a 80.000 personas. Su modelo sigue basado en una idea sencilla: que todo el mundo pueda verse y sentirse bien sin pagar más.

En 2026, la marca celebrará su 20º aniversario en España, reafirmando su compromiso con el país y su apuesta por un retail físico sostenible y accesible