La infanta Sofía arriesga con un mono de espalda al aire para el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Fecha importante en el calendario de Casa Real. Como cada año, en la víspera de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han presidido el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

Si bien los focos suelen centrarse en la Princesa Leonor por el papel que desempeña en estos galardones, en esta ocasión la infanta Sofía ha vuelto a conquistar a todos con su naturalidad, simpatía y estilo propio. La hija menor de los Reyes sorprendía son su look elegido ya que esta vez arriesgaba más que su madre y su hermana.

El beauty look de la reina Letizia | Gtres

La infanta Sofía ha aprovechado para apostar todo a su estilismo para asistir al Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Después de su tan comentado outfit en el Día de la Hispanidad, que muchos señalaron como sobrio y poco juvenil, la infanta se ha decantado por algo arriesgado: un mono color negro con los brazos al descubierto, escote halter y espalda al aire.

El look de la infanta Sofía | Gtres

Una pieza firmada por Hugo Boss que combinaba unicamente con dos joyas: un brazalete dorado en forma de hojas y en la otra mano el famoso anillo de su madre, la reina, de Karen Hallam.

En el pelo, la infanta se decicía por unas ondas bajas que marcaba más en la zona del flequillo dando protagonismo al maquillaje natural al que nos tienen acostumbradas.

La infanta Sofía con un mono de espalda al descubierto | Europa Press

Sofía ha derrochado elegancia con un estilismo que le aportaba seguridad y le hacía sentir cómoda y así lo dejaba ver ante las cámaras de los medios que allí se encontraban.