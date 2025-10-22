Todos los secretos del vestido de novia de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Melanie Griffith

Tras semanas de rumores y filtraciones, por fin se ha confirmado uno de los enlaces más esperados del momento. Gracias a la exclusiva publicada por la revista ¡Hola!, sabemos que Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski han sellado su historia de amor con una boda de ensueño.

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha celebrado su propio cuento romántico en un escenario de ensueño que ha unido Hollywood y España: la majestuosa Abadía Retuerta, en la provincia de Valladolid.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski | Gtres

Según detalla la revista, Stella se enamoró de la finca durante uno de sus viajes a España, cuando su propio padre se la mostró. Tenía claro que ese sería el escenario perfecto para su gran día.

Finalmente, el pasado 18 de octubre, la pareja se dio el sí, quiero ante unos 250 invitados entre familiares y amigos. Sin duda, el antiguo monasterio, hoy convertido en hotel y bodega, conquistó a todos los presentes con su encanto y su historia.

Pero, si hubo algo que acaparó todas las miradas, fue el vestido de novia de Stella. Una incógnita que mantuvo en vilo a muchos hasta el gran día. La joven lució un diseño de ensueño, con aires románticos y un estilo boho gótico, salpicado de delicados guiños al encaje español.

Más sobre el vestido

Después del enlace, la joven diseñadora y actriz reveló que buscaba "algo un poco gótico e inspirado en el encaje español", una idea que logró materializar con elegancia y personalidad.

El vestido de novia de Stella era un diseño con escote palabra de honor y mangas caídas que aportaban un aire vaporoso. La pieza central, sin embargo, fue la majestuosa capa de encaje con capucha, una reinterpretación del velo tradicional que evocaba la delicadeza artesanal del encaje español, combinando tradición y modernidad.

El resultado fue un vestido nupcial que equilibraba el romanticismo y la sobriedad, otorgando protagonismo a la elegancia más clásica sin renunciar a ciertos toques contemporáneos.

Para completar la estética gótica y misteriosa de la celebración, Stella eligió un ramo de calas negras, un detalle que acentuó aún más la sofisticación de su look.

Dakota Johnson como dama de honor

En un discreto segundo plano, pero sin pasar desapercibida, destacó la presencia de Dakota Johnson. La hermana por parte de madre de Stella fue una de las damas de honor del enlace.

La hija de Don Johnson y Melanie Griffith, junto a Adaline Gruszynski, hermana del novio y también dama de honor, sorprendieron con un dress code totalmente inesperado: ambas lucieron vestidos negros.

Aunque es una elección poco habitual en las bodas, especialmente para las damas de honor, resultó ser un acierto absoluto. El negro aportó una nota de elegancia y sofisticación que encajó a la perfección con el aire gótico y refinado de la ceremonia.

Entre Hollywood y España

Con esta exclusiva, ¡Hola! ofrece un retrato detallado de una celebración que fusiona raíces españolas, sensibilidad artística e influencias hollywoodienses. Stella del Carmen ha sabido reinterpretar la estética nupcial desde una mirada íntima y contemporánea, transformando su boda en un homenaje a su herencia cultural y familiar.

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith demuestra que el amor y la moda alcanzan su máxima expresión cuando tradición, historia y estilo se entrelazan con tanta elegancia y autenticidad.

Más sobre el novio: Alex Gruszynski

Alex Gruszynski, el ya yerno de Antonio Banderas y actual marido de Stella del Carmen, es de origen polaco aunque ha vivido toda su vida en Estados Unidos.

Ambos se conocen desde la infancia, ya que coincidieron en la escuela preescolar Wagon Wheel School, donde compartieron sus primeros años de amistad antes de reencontrarse tiempo después.

Graduado en Administración de Empresas por la Wake Forest University, Alex se especializó en el ámbito de las finanzas inmobiliarias. Sin embargo, su carrera dio un giro hacia el sector del entretenimiento, donde actualmente es socio fundador de Nova, una empresa dedicada a conectar a profesionales freelance en Hollywood.

Con casi veinte mil miembros activos, Nova se ha consolidado como una de las plataformas de referencia para creativos y productores de la industria.