La icónica fiesta organizada por Vanity Fair cada año tras los Oscar se ha convertido en un clásico del calendario de Hollywood. De hecho, es uno de los eventos más esperados del año y podría decirse que su estatus está casi a la altura de la gala de los Academy Awards. Actrices como Zendaya o cantantes como Billie Eilish no faltan nunca y cada aparición causa mucha curiosidad entre el público.

La moda siempre es uno de sus punto fuerte en este tipo de eventos pues es el momento en el que las celebs sacan sus mejores galas o sus looks más atrevidos. Aparecen los vestidos largos, los trajes impecables, transparencias, cortes imposibles... Tendencias que se quedan en la memoria y veremos a lo largo del año. ¡Repasamos todo!

Kylie Jenner y Timothée Chalamet de blanco y negro.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Bella Hadid con un diseño satinado, largo y ceñido.

Bella Hadid en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Kendall Jenner con un vestido clásico azul cielo.

Kendall Jenner en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Cara Delevigne llena de pedrería y con uno de los diseños más arriesgados.

Cara Delevingne en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Dua Lipa y Callum Turner apuestan por el negro.

Dua Lipa y Callum Turner en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Kim Kardashian con un vestido largo y ceñido de color dorado.

Kim Kardashian en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Anya Taylor-Joy con mini vestido y tocado.

Anya Taylor-Joy en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Kaia Gerber con un impresionante diseño rojo pasión.

Kaia Gerber en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Hailey Bieber con un diseño animal print.

Hailey Bieber en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Emily Ratajkowsi con un diseño aterciopelado.

Emily Ratajkowsi en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Jessica Alba con un vestido palabra de honor de lentejuelas.

Jessica Alba en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Lauren Sánchez y Jeff Bezzos en clave negro.

Lauren Sánchez y Jeff Bezzos en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Meg Ryan con un clásico satinado verde oliva.

Meg Ryan en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Jane Fonda con un vestido con mangas de color vino.

Jane Fonda en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Keidi Klum con un vestido amarillo mantequilla con transparencias y espalda descubierta.

Heidi Klum en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Karol G con un vestido corto de cola XXL plateado.

Karol G en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Kate Hudson con un atrevido diseño negro con aperturas frontales.

Kate Hudson en la fiesta de Vanity Fair | Gtres

Sofía Vergara con un deslumbrante vestido plateado con transparencias.