A TOPE DE TENDENCIAS
Los looks post Oscar en la fiesta Vanity Fair: de la pedrería de Cara Delevigne al animal print de Hailey Bieber
La icónica fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair vuelve a dejar el listón por todo lo alto en cuanto a moda se refiere. Actrices, cantantes, productores, y artistas en general, lo han dado todo con sus looks. ¡Los repasamos!
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La icónica fiesta organizada por Vanity Fair cada año tras los Oscar se ha convertido en un clásico del calendario de Hollywood. De hecho, es uno de los eventos más esperados del año y podría decirse que su estatus está casi a la altura de la gala de los Academy Awards. Actrices como Zendaya o cantantes como Billie Eilish no faltan nunca y cada aparición causa mucha curiosidad entre el público.
La moda siempre es uno de sus punto fuerte en este tipo de eventos pues es el momento en el que las celebs sacan sus mejores galas o sus looks más atrevidos. Aparecen los vestidos largos, los trajes impecables, transparencias, cortes imposibles... Tendencias que se quedan en la memoria y veremos a lo largo del año. ¡Repasamos todo!
Kylie Jenner y Timothée Chalamet de blanco y negro.
Bella Hadid con un diseño satinado, largo y ceñido.
Kendall Jenner con un vestido clásico azul cielo.
Cara Delevigne llena de pedrería y con uno de los diseños más arriesgados.
Dua Lipa y Callum Turner apuestan por el negro.
Kim Kardashian con un vestido largo y ceñido de color dorado.
Anya Taylor-Joy con mini vestido y tocado.
Kaia Gerber con un impresionante diseño rojo pasión.
Hailey Bieber con un diseño animal print.
Emily Ratajkowsi con un diseño aterciopelado.
Jessica Alba con un vestido palabra de honor de lentejuelas.
Lauren Sánchez y Jeff Bezzos en clave negro.
Meg Ryan con un clásico satinado verde oliva.
Jane Fonda con un vestido con mangas de color vino.
Keidi Klum con un vestido amarillo mantequilla con transparencias y espalda descubierta.
Karol G con un vestido corto de cola XXL plateado.
Kate Hudson con un atrevido diseño negro con aperturas frontales.
Sofía Vergara con un deslumbrante vestido plateado con transparencias.
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