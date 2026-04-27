Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen: los detalles de su historia de amor y su estilo a juego

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos. Tras difundirse unas imágenes de la actriz luciendo un anillo en el dedo anular de su mano izquierda que desataron todos los rumores, el portal Page Six ha confirmado la noticia a través de fuentes cercanas a la pareja.

"Está completamente prendado" y "saltaría por un precipicio por ella", son algunas de las frases que destaca el medio estadounidense. Sobre Kravitz, aseguran que "está en la gloria". Tras apenas ocho meses de noviazgo, la pareja se encuentra en una nube y está muy ilusionada por dar el siguiente paso en su relación.

Harry Styles y Zoë Kravitz | Gtres

Así comenzó su historia de amor

La primera vez que Harry, de 32 años, y Zoë, de 37, se dejaron ver juntos fue el verano pasado, en agosto de 2025. La pareja de artistas viajó a Roma y varios testigos pudieron verlos paseando del brazo por las históricas calles de la Città Eterna.

La confirmación definitiva de su romance llegó poco después en Londres, donde fueron vistos "besándose como adolescentes", según informó The Sun. Desde entonces, sus paseos de la mano por Brooklyn y las cenas con sus respectivos grupos de amigos confirmaron que lo suyo iba en serio. "Me da la impresión de que han pasado de cero a cien", comentó a Page Six una fuente de la industria musical.

En octubre, la relación se consolidó aún más cuando Zoë se instaló en la casa de Styles en Londres mientras trabajaba en su próximo proyecto cinematográfico.

Dos iconos de estilo

Desde sus primeros paseos por Nueva York, uno de los puntos más comentados fue cómo coordinaban sus estilismos. Ambos son referentes internacionales de moda y, juntos, forman una de las parejas más inspiradoras del momento.

Por un lado, Harry Styles ha redefinido los códigos de la moda masculina. Su estilo destaca por la ruptura de las barreras de género, apostando por siluetas fluidas, transparencias, encajes y el uso de accesorios como perlas y boas. El británico ha convertido el eclecticismo y el color en su sello personal, demostrando que la elegancia también puede ser arriesgada y vanguardista.

Harry Styles | Gtres

Por otro lado, Zoë Kravitz es la reina del effortless chic. Su estética se basa en un minimalismo sofisticado con toques grunge y bohemios. Experta en elevar básicos como una camiseta blanca o un vaquero azul, Zoë domina el arte de parecer que no se ha esforzado, aunque cada look esté pensado al milímetro. En la alfombra roja, suele decantarse por diseños lenceros y siluetas limpias que resaltan su elegancia natural.

Zoë Kravitz | Gtres

Juntos, son la pareja más icónica del momento.