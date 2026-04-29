Anna Ferrer cuenta cómo reacciona su madre, Paz Padilla, cada vez que la acompaña a una prueba de vestido de novia

Anna Ferrer Padilla se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su vida: en septiembre celebrará su boda, un evento muy esperado tanto por ella como por su entorno más cercano.

Los preparativos ya están en marcha y cada detalle empieza a tomar forma. Desde la elección del lugar hasta el diseño del vestido, pasando por la lista de invitados o la decoración, todo apunta a que será una celebración cuidada y muy personal.

A medida que se acerca la fecha, crece también la expectación por conocer más sobre cómo será el gran día. Así que, en este artículo, te contamos todos los detalles que la hija de Paz Padilla ha contado a la prensa en la preestrena de la película El diablo viste de Prada 2.

Anna Ferrer Padilla | Gtres

Sobre el vestido

En cuanto al vestido, reconoce que aún está en pleno proceso, dejando entrever que son más de uno: "Están en ello, más o menos, están en proceso". Aunque todavía no están completamente cerrados, la influencer transmite tranquilidad y deja claro que todo sigue su curso dentro de los tiempos previstos.

Sobre cómo lo está viviendo su entorno más cercano, destaca especialmente la emoción de su madre: "Está feliz. Me ha acompañado a todas las pruebas y en todas llora". Entre risas, añade: "Digo, bueno, ya está, que no vas a llorar nada el día de la boda", reflejando la ilusión compartida en cada paso del camino.

Anna Ferrer Padilla junto a su madre, Paz Padilla | Gtres

Cómo está ella

Anna ha confesado que confía en que todo saldrá bien, aunque siempre hay cierto margen de incertidumbre en un proceso así. Aun así, lo afronta con tranquilidad, convencida de que, pase lo que pase, todo acabará encajando.

Además, asegura que está disfrutando mucho de la experiencia: "Me gusta organizar cosas, también estoy acostumbrada a que organizamos eventos y a ese estrés de tener cosas en el aire". Para ella, lo más especial es "compartirlo con Mario y saber que estamos haciendo algo para nosotros y nuestros amigos".

Anna Ferrer Padilla junto a su prometido, Mario Cristobal | Gtres

Temas organizativos

Uno de los temas más temidos en cualquier boda es la organización de las mesas, pero Anna lo tiene claro: "Tengo la suerte de que todo el mundo que viene se conoce y se llevan bien, no hemos tenido ese problema". Aunque todavía no han llegado a ese punto de los preparativos, lo afronta con optimismo y sin anticipar conflictos.

De hecho, cree que será una de las partes más sencillas: "Tampoco hemos llegado a las mesas, pero yo creo que va a ser fácil". La clave está en su entorno: "Mario y yo somos del mismo grupo de amigos, tenemos muchos amigos en común, nuestros padres se conocen, o sea, que va a ser súper fácil", explica.

Anna Ferrer Padilla | Gtres

Más sobre la boda

Sobre el lugar de la celebración, la influencer siempre lo ha tenido claro: "En Cádiz, sí, no había dudas. O sea, yo lo sabía desde pequeñita, no sabía con quién me iba a casar, pero yo ya me visualizaba ahí".

En cuanto a los detalles de la ceremonia, todavía hay decisiones abiertas: "Como es civil, estamos viendo cómo hacemos. Tenemos la libertad de hacerlo nuestro y diferente". Aun así, reconoce que le hace ilusión mantener ciertos guiños tradicionales.

Anna Ferrer Padilla | Gtres

Sobre la fecha, confirma que es "en septiembre", pero que no quiere "más presión", dejando claro que, aunque comparte algunos detalles, prefiere mantener cierta intimidad.

Una futura familia

Sobre la idea de formar una familia, lo tiene claro aunque sin prisas. "Sí, en un futuro sí, claro, pero ahora mismo, de momento, vamos a ver que salga la boda", expresa con naturalidad, dejando entrever que es un paso que contempla, pero que prefiere centrarse primero en el presente y en disfrutar de esta etapa.