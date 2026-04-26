Los mejores looks de la Feria de Abril de Sevilla: desde Raquel Revuelta hasta Victoria Federica

La Feria de Abril de Sevilla no es solo una celebración de tradición, música y baile: es también una auténtica pasarela de estilo donde el traje de flamenca se reinventa año tras año.

Entre farolillos, casetas y albero, rostros conocidos deslumbran con diseños que combinan elegancia, personalidad y guiños a la moda contemporánea. Desde siluetas clásicas hasta apuestas más atrevidas, figuras como Raquel Revuelta o Victoria Federica convierten cada aparición en un total espectáculo.

En este recorrido por los mejores looks de la feria, exploramos cómo la esencia andaluza se mantiene viva mientras evoluciona con nuevas tendencias y estilos propios.

Lourdes Montes | Gtres

Rocío Terry y Lourdes Montes

Rocío Terry y Lourdes Montes | Gtres

Rocío Terry y Lourdes Montes se han convertido en un dúo que representa a la perfección la elegancia clásica de la Feria de Abril. Los trajes, en verde esmeralda y rosa empolvado, apuestan por cortes tradicionales con volantes muy marcados y remates de encaje blanco que aportan volumen y sofisticación. Los mantones bordados y las flores a tono en el cabello elevan el conjunto sin recargarlo, logrando un equilibrio muy acertado entre tradición y estilo refinado.

Gloria Camila Ortega

Gloria Camila Ortega | Gtres

En Gloria Camila Ortega vemos una propuesta más moderna y con personalidad. El vestido fucsia con lunares introduce un aire más juvenil, mientras que el protagonismo del volante frontal en encaje añade dramatismo y movimiento.

Jessica Bueno

Jessica Bueno | Gtres

En Jessica Bueno vemos una propuesta delicada y muy romántica. El vestido blanco, enriquecido con detalles lilas, aporta luminosidad y frescura, mientras que las flores bordadas en el primer volante de la falda y en las mangas añaden un aire artesanal y sofisticado. El mantón, en sintonía con los bordados, refuerza esa estética elegante y armoniosa, logrando un conjunto lleno de sutileza y feminidad.

Victoria Federica

Victoria Federica de Marichalar | Gtres

Victoria Federica de Marichalar ha llevado una propuesta arriesgada y con fuerte carácter. La chaqueta de torero en tono ocre, con detalles en negro, aporta una estética rotunda y muy ligada a la tradición, reinterpretada desde un enfoque contemporáneo. El sombrero ladeado, que le cubre parcialmente el rostro, aporta un aire misterioso y sofisticado, convirtiéndose en el elemento clave de un look que juega con la actitud y la puesta en escena.

Raquel Revuelta

Raquel Revuelta | Gtres

Raquel Revuelta optó por una propuesta vibrante y con mucha personalidad. El traje rojo, salpicado de pequeños lunares blancos y con grandes lunares negros superpuestos, crea un juego visual potente y lleno de dinamismo. El mantón negro equilibra el conjunto, aportando profundidad y elegancia, ayudando a armonizar un look que destaca por su atrevimiento.

Raquel Bollo

Raquel Bollo | Gtres

En Raquel Bollo vemos una propuesta sofisticada y muy femenina. El vestido en tono salmón, con estampado de flores realistas, aporta una estética delicada y luminosa, evocando un aire primaveral lleno de elegancia. La caída del tejido y la armonía del conjunto refuerzan esa sensación de lujo, dando como resultado un look sereno pero con gran presencia visual.

Alma Bollo

Alma Bollo | Gtres

Alma Bollo se decantó por una propuesta etérea y muy elegante. El look en blanco total, mantón incluido, transmite pureza, apostando por una estética limpia y luminosa. La ausencia de contraste potencia la delicadeza del conjunto, donde los volúmenes y el movimiento del tejido cobran protagonismo, dando como resultado una imagen serena pero con mucha fuerza visual.