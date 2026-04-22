FIELES A LA TRADICIÓN
Victoria Federica y Tana Rivera acaparan todas las miradas en la Feria de Abril: a caballo en el Real y con traje cordobés
La Feria de Abril de Sevilla ha comenzado por todo lo alto. Victoria Federica y Tana Rivera se han convertido en las protagonistas del primer día de feria llegando al Real en caballo y con traje cordobés.
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Ha comenzado la Feria de Abril en Sevilla. Tras la tradicional noche del Pescaíto, este martes ha arrancado esta famosa celebración, uno de los eventos más importantes de la ciudad y que cada año gana más popularidad. Además de los fieles que nunca se la pierden, son cada vez más las influencers que acuden vestidas de flamenca para disfrutar de unos días de fiesta en la capital andaluza.
Unos días en los que, además de escuchar muchas sevillanas, beber rebujito y comer bien, hay mucha tradición. Y así lo han vuelto a demostrar, un año más, Victoria Federica y Tana Rivera.
La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se han convertido este martes en las auténticas protagonistas del Real, acaparando todas las miradas.
Y es que la nieta del rey Juan Carlos y la hija del torero, que además son grandes amigas, aparecieron en el Real a caballo y con traje cordobés.
Unas imágenes con las que vuelven a demostrar su gran elegancia, especialmente Victoria Federica, que cada año ocupa todas las portadas con su traje cordobés y el estilo con el que sabe lucirlo.
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