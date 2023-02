¿Qué son los zapatos Mary-Jane, las típicas merceditas, y qué influencers los llevan?

No hay amante de la moda que pueda resistirse a contar ya en su zapatero con el que está llamado a ser el calzado must-have para este 2023. Los Mary-Jane vuelven con más fuerza que nunca en versiones de lo más vanguardistas. Si aún no sabes qué calzado es, seguramente si hablamos de Merceditas, empiezas a hacerte una idea. Y es que su estética delicada y muy femenina los convierte en el complemento perfecto para completar nuestros oufits. ¡No hay excusa para no hacerte con los tuyos!

Iconos de la moda con zapatos tipo Mary-Jane

Para ponernos en contexto, ya las hijas de las familias de clase alta de finales del siglo XIX y principios del XX utilizaban este calzado. A través de iconos en el mundo de la moda como Coco Chanel, Marilyn Monroe, Grace Kelly o Jane Birkin, y algunos más recientes como Alexa Chung o las firmas Miu Miu, Prada y Gucci, entre otras, los Mary-Jane han sobrevivido al paso del tiempo desprendiéndose de sus reminiscencias infantiles. Un apunte: jugar con los colores y la altura del tacón es clave.

¿Cómo son los zapatos Mary-Jane?

En los últimos años, las firmas de moda han aportado su granito de arena presentando distintos diseños que se adaptan a todos los gustos. Planos, con plataforma o de tacón, minimalistas, con brillos, de punta fina y redondeada, atrevidos con suela track, de tachuelas, de terciopelo… Además han roto con el monocromatismo y los hay en múltiples colores para las que quieran dar un paso más allá de la clásica opción del negro.

Pero aunque las versiones de Mary-Jane en pleno siglo XXI son infinitas, es condición indispensable que cumplan 2 características:

Deben tener, por lo menos, una tira ceñida sobre el empeine.

ceñida sobre el empeine. Deben tener la puntera cerrada.

Comodidad, sofisticación y elegancia

Optes por el modelo que optes, puedes dar por sentado que tus Mary-Jane aportarán un punto extra de comodidad, sofisticación y originalidad a tu look, convirtiéndose en la opción óptima para darle esa elegancia que todas buscamos cuando escogemos nuestro outfit.

Todo ello unido a su capacidad de poderse combinar con todo tipo de estilismos y encajar en cualquier situación. No importa si llevas vestido, falda, pantalón de vestir o tus jeans favoritos. Te aseguro que este modelo de calzado te lo pondrá muy fácil para acertar. ¿Una recomendación? Préstale especial atención a los de tacón grueso.

Influencers con calzado Mary-Jane