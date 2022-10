Ropa divertida y cómoda de Zara Kids para esta temporada de otoño

Zara Kids se ha convertido en unas de las opciones favoritas de los papás y mamás que buscan ropa para sus hijos bonita, a buen precio y cómoda. Y no solo para los más peques, algunos de los diseños de la línea infantil de Zara son tan cuidados y el abanico de tallas es tan grande, que algunas también han comprado las prendas de Kids aun superando por mucho la mayoría de edad.

Pero, volviendo a las necesidades de los pequeños de la casa, Zara Kids ha lanzado, para este otoño, unas colecciones de ropa super cómoda y bonita para que puedan volver al colegio abrigaditos y confortables. Además, una de las facilidades a destacar de estas líneas de ropa es que hay varias prendas unisex. En este artículo, hacemos un repaso de las prendas que seguro querrás comprar.

Ropa cómoda y bonita de Zara Kids

Para esta temporada, existen dos líneas de ropa interesantes que debemos tener en cuenta cuando vayamos a comprar a Zara Kids. Por un lado, está la colección Edited y, por otro, la Join Life. Ambas colecciones son diferentes entre ellas; mientras que una apuesta más por la comodidad, la otra apuesta por la diversión y la originalidad.

Colección Edited

Conjunto de sudadera y pantalón

Por solo 22, 95 euros, puedes comprar un cómodo conjunto de sudadera y pantalón disponible en diferentes colores en tonos pastel: azul, rosado y amarillo. El tejido de felpa hace que sean muy confortables al tacto, y la cinturilla elástica del pantalón permite que este se ajuste bien al cuerpo sin apretar. La sudadera lleva capucha y el pantalón bolsillos delanteros.

Conjunto de sudadera y pantalón de Zara Kids | Zara.com

Sudadera lisa

Este diseño es similar al anterior, pero no viene en un pack indivisible (es decir, no lleva pantalón a conjunto) y no incorpora capucha. Está disponible también en tres colores, teja, lavanda y gris, y tiene un precio de 12, 95 euros.

Sudadera lisa de Zara Kids | Zara.com

Polo estilo sudadera

Este es un diseño ideal para ir al colegio, ya que, por un lado, presenta la elegancia de un polo por el tipo de corte, pero, por otro, tiene la comodidad de una sudadera gracias a su tejido. El precio es de 15, 95 euros y se encuentra en tres colores: gris, arena y crudo.

Polo estilo sudadera gris de Zara Kids | Zara.com

Ropa personalizable

Pero la comodidad no es lo mejor de esta colección. En la foto del polo se puede apreciar que en la zona superior derecha hay un bordado en rojo. Esto es un ejemplo para mostrar que las prendas de esta colección se pueden personalizar, incluyendo los bordados que a tu peque más le guste: su nombre, emojis, animales, corazones…

Además, podrá elegir entre diferentes fuentes y colores de letra. Esta peculiaridad es lo que da nombre a la colección,"Edited", es decir, se puede "editar". Este servicio tiene un coste de 2 euros más respecto al precio total de la prenda.

Colección Join Life

Sudadera Happy Collection

Por supuesto, no podían faltar los diseños divertidos y a todo color. Esto es lo que presenta esta bonita sudadera rosa, que solo cuesta 10, 95 euros. Su diseño lleva un emoji con una cara feliz y un mensaje de lo más optimista para empezar con ánimos el día de colegio: "The future is ours. Smiley World".

Sudadera Happy Collection de Zara Kids | Zara.com

Mono

¿Quién dice que tu peque no puede ir a la moda? Este bonito y cómodo mono gris es perfecto para que vaya a la escuela confortable, pero sin perder el estilo. Su precio es de 22, 95 euros.