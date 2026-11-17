El invierno está cada vez más cerca y, con él, llega el momento de renovar nuestros armarios y recuperar esos accesorios que se convierten en nuestros mejores aliados frente a las bajas temperaturas. Más allá de su funcionalidad, los complementos tienen la capacidad de transformar por completo cualquier estilismo y aportar personalidad incluso a los conjuntos más sencillos.

Chica con guantes de piel | Istock

Entre los imprescindibles de esta temporada destacan los guantes de piel, un clásico que aporta elegancia y sofisticación, y las bufandas XXL, perfectas para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. Los bolsos grandes en tonos tierra son otra de las apuestas para el día a día, mientras que los diseños en marrón chocolate aportan un toque cálido y sofisticado a cualquier combinación.

En cuanto al calzado, las botas altas vuelven a ocupar un lugar protagonista y se consolidan como una opción versátil para combinar con vestidos, faldas o pantalones. A ellas se suman los cinturones de piel, ideales para marcar la silueta y elevar cualquier conjunto.

Pero si hay dos accesorios que prometen acaparar todas las miradas son las balaclavas y los mitones. Los pasamontañas de punto se mantienen como una de las propuestas más originales para combatir el frío, mientras que los guantes sin dedos aportan un toque diferente y práctico.

Mitones | IStock

Ocho complementos con los que afrontar el invierno con estilo y convertir cualquier look en una apuesta ganadora.