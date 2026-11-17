De los comprimidos para la vitamina D hasta polvos solubles de magnesio pasando por las gominolas de melatonina (gominolas que, por cierto, son un formato de moda últimamente por su textura, su sabor afrutado y por ser fáciles de tomar). Todos ellos hacen sentirnos mejor, pero hay algo a tener en cuenta: los suplementos son compuestos activos que interactúan entre sí y con nuestro organismo.

Si un bote promete más energía y otro mejor concentración, suena muy bien, pero cuidado con juntarlos porque no siempre es una buena idea, ya que sumar suplementos sin unas directrices marcadas puede convertir esta combinación en algo contraproducente (por ejemplo, uno puede anular el efecto del otro).

Persona con varios comprimidos en la mano | Magnific

La Dra. Adriana González Munera, especialista en Medicina Interna, doctora en Ciencias Biomédicas y asesora médica de isâen, propone hacernos las siguientes preguntas antes de tomar un suplemento o añadir uno nuevo al menú: "¿Sabemos realmente qué estamos tomando?" "¿Los necesitamos todos?" "¿Es bueno combinarlos?". Asimismo, advierte que la acumulación de suplementos es más habitual de lo que parece y pide revisar y valorar los posibles riesgos antes de tomar más. Por eso, recomienda seguir los siguientes cinco pasos.

1. Saber qué queremos mejorar

No vale con ir a la farmacia y comprar sin receta un suplemento así, sin más. "El primer paso es identificar el motivo por el que se está considerando la suplementación", afirma la doctora, quien añade que no es buena idea tomar algo "por si acaso". Se debe saber exactamente para qué se quiere para poder valorar si realmente aporta un beneficio.

2. Revisar los ingredientes de los suplementos

Si estás tomando más de un suplemento a la vez, puede ser que algún ingrediente esté duplicado (vitaminas, minerales o extractos vegetales) y no lo sepas. Aquí el consejo es claro: leer las etiquetas. La experta recalca que "creemos que estamos tomando tres suplementos distintos, pero en realidad estamos multiplicando la ingesta de algunos ingredientes".

3. Tomar la cantidad adecuada

Una vez comprobados los ingredientes, lo siguiente es calcular la cantidad de suplementación que estamos tomando. La Dra. González aconseja calcular las unidades de medida y diferenciar entre la cantidad indicada por cápsula y la dosis diaria recomendada. Ante cualquier duda -subraya- ir a visitar al médico.

Mujer tomando un suplemento | Magnific

4. Comprobar la compatibilidad con otros medicamentos

Aunque no lo parezca, los suplementos pueden interferir en los efectos de algunos medicamentos o no ser adecuados si tenemos una afección determinada. Además, la doctora advierte que pueden modificar los resultados de las analíticas; por ello, "es fundamental" avisar al médico de todo lo que tomamos, si seguimos algún tratamiento o tenemos alguna enfermedad.

5. Analizar si hay que seguir tomándolo

Si al cabo de un tiempo, no notamos mejoras, valdrá la pena pensar y valorar si es necesario continuar con el producto, sobre todo si "aparecen molestias nuevas o el problema persiste". "La suplementación no debería convertirse en una rutina que se mantiene por inercia", recuerda la Dra. González. Ante esta situación, acudir a un profesional para guiarnos y hacer el tratamiento más personalizado.