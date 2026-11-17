"Hemos hecho famosa a la persona correcta" es un comentario habitual en redes sociales cuando un influencer con decenas de miles de seguidores utiliza su altavoz para hacer algo bueno. Una frase que no puede ser más cierta en el caso de José y Moa, Ro, Ecojuanmanuel y otros creadores de contenido que comparten su día a día rescatando animales y dándoles una nueva oportunidad.

Repasamos uno por uno estos perfiles que velan por el bienestar de los animales en España.

José y Moa

José Lojo vive en un piso en Madrid y actualmente cuida de cuatro perros. Su historia empezó con Moana (o Moa, como la llama cariñosamente), una perrita que rescató cuando era apenas una cachorra y con la que descubrió un amor como el que nunca había sentido. Tras ella llegó Gunter, un perro paralítico con mucho carácter que es la alegría de la casa y que se ha ganado el corazón de toda su comunidad virtual. A partir de ahí, Jose comenzó a acoger en su hogar a perros con problemas que necesitaban rehabilitación antes de ser adoptados, y pasaron por su vida Caramelo, Miel o Mandy, cuyas evoluciones hemos seguido gracias a su labor en redes. Su gran sueño es poder abrir su propio refugio de animales.

Patitas & Co

Claudia Cañellas, de Barcelona, fundó junto con su pareja una marca de alimentación y accesorios para mascotas tras vivir una mala experiencia con su propio gato, que estaba enfermo y empeoraba con la comida que le daban. Decidió formarse en nutrición animal para sacar al mercado productos realmente saludables y adecuados para ellos. A partir de ahí, su proyecto no dejó de crecer hasta dar el salto al siguiente nivel: crear su propio refugio en Madrid. Ha adquirido un terreno de 40.000 metros cuadrados con la intención de construir un espacio donde los perros que esperan una familia vivan cómodamente y no encerrados en una jaula. En sus redes sociales muestra tanto la evolución de las obras como el día a día con los animales que ya están bajo su cuidado.

Ro

Rocío Dauphin, de Sevilla, es una creadora de contenido dedicada a rescatar animales en situación de abandono y cuidarlos en su propia casa. Autodefinida como "mamá perruna", muestra el inmenso cariño que profesa por cada uno de los peludos que entran en su hogar y se abre sin filtros cuando surgen complicaciones. Pese a las dificultades, lucha para que todas y cada una de las mascotas que pasan por su casa esperen una familia definitiva en las mejores condiciones posibles. Actualmente está constituyendo su propia asociación y, por ahora, sale adelante gracias a las donaciones con las que costea los desplazamientos para los rescates, la comida y los gastos veterinarios.

Ecojuanmanuel

Juan Manuel Jimeno, de Albacete, es uno de los perfiles más conocidos del sector, con un millón de seguidores en Instagram y otro millón en TikTok. En su ciudad gestiona un refugio llamado Zooasis, creado en 2021, que hasta la fecha ha conseguido encontrar hogar a más de 720 "panas", como él los llama cariñosamente. Además de presentar a los animales que llegan al centro, Juanma destaca por su transparencia en redes: muestra sin rodeos tanto la dureza de curar a un perro con heridas o educar a uno con traumas, como lo exigente que resulta cuidar de un cachorro. Con ello busca concienciar sobre la enorme responsabilidad que conlleva tener un animal, especialmente entre quienes se obsesionan con adoptar perros bebés sin pensar en el trabajo que hay detrás.

Fran Rescata

Fran Díaz es un apasionado de los animales desde niño y muestra en sus redes sociales su labor ayudando desde perros hasta gansos a través de la Fundación Animal Rescue de Madrid, un refugio que lleva más de 15 años trabajando en la protección de animales abandonados y maltratados en España, con Fran al frente. Gracias a la labor de este centro, rostros tan conocidos como Antonio Resines han ampliado su familia peluda.

Todos ellos demuestran que las redes sociales también pueden ser una herramienta poderosa para concienciar sobre la tenencia responsable, fomentar la adopción y dar visibilidad a la realidad de los refugios en España.