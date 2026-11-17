Marcos Llorente y Paddy Noarbe están viviendo un momento de lo más dulce. El pasado 10 de noviembre anunciaron que están esperando su segundo hijo en común y, ahora, una semana más tarde, el futbolista ha publicado un carrusel de imágenes de su viaje a París con un easter egg escondido muy revelador: el nombre y el sexo del bebé.

En la galería de imágenes vemos a la pareja disfrutar de la gastronomía francesa, sus fantásticas vistas desde el hotel a la torre Eiffel, su encuentro con el actor Diego Martín o momentos de cita romántica. Sin embargo, el detalle clave está reservado solo para quienes llegan al final de la publicación: dos candados colocados en uno de los puentes que cruzan el Sena. En uno de ellos se lee Amor, el nombre de su primera hija, y en el otro Máximo, lo que confirma que el pequeño de la familia será un niño y llevará ese nombre.

Por su parte, Paddy ha compartido otro mix de imágenes y vídeos en los que se puede ver el momento en que grabaron el nombre de su futuro hijo en el candado.

Un anuncio muy aplaudido en redes

La sutileza y originalidad de este particular gender reveal han recibido multitud de mensajes y likes. Entre las reacciones destaca la del futbolista Antoine Griezmann, compañero de equipo de Llorente en el Atlético de Madrid durante cinco temporadas, quien ha escrito: "¡Ojooooo! Qué buenaaaa esa". También ha comentado Ibai Gómez, que ha respondido con dos emojis: un sombrero y un corazón. Por su parte, la propia Paddy ha bromeado comentando "so easy" ('muy fácil', en inglés), dejando claro que la pista de la última foto no dejaba lugar a dudas.

Su historia de amor

Marcos y Paddy se casaron el 30 de junio de 2023 en La Fortaleza de Albercutx (Pollença, Mallorca), sellando así diez años de relación. "El único día que eres capaz de juntar a toda tu gente, el único día que desconocidos bailan, cantan, ríen y lloran juntos. Algunos hasta salen siendo amigos y para toda la vida", describía el futbolista sobre ese día tan especial.

En febrero de 2025 se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Amor y que rápidamente se convirtió en el centro de sus vidas, tal y como muestran en sus redes sociales, donde la pequeña protagoniza más de una tierna publicación de su padre.

Ahora, con la llegada de Máximo, la pareja ampliará la familia y comenzará una nueva etapa llena de ilusión junto a sus dos pequeños.