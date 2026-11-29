CUIDAR LA ROPA EN INVIERNO
Pana, lana o ante: cómo lavar las prendas más delicadas del invierno
Conocer el tratamiento adecuado para la pana, la lana y el ante evita que se encojan, pierdan textura o se estropeen. Te damos las claves prácticas para mantener intactas tus piezas más delicadas durante toda la temporada.
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Cuando bajan las temperaturas, apetece refugiarse en tejidos cálidos y agradables, pero no todos soportan el mismo trato en la colada. Un lavado demasiado agresivo, el exceso de calor o un mal secado pueden arruinar en cuestión de minutos una prenda de precio elevado y que forma parte de tus básicos favoritos.
Aprender a limpiar y conservar estos materiales con calma no solo alarga su vida útil, sino que te ahorra disgustos y visitas innecesarias a la tintorería. A continuación te contamos cómo cuidar cada uno de estos tejidos para que sigan luciendo impecables este invierno.
Pana
La pana es un tejido resistente en apariencia, pero su relieve acanalado —el corduroy— puede aplastarse o perder suavidad si no se trata con cuidado. Lo ideal es lavarla del revés, con agua fría o tibia y un programa suave, evitando centrifugados muy fuertes que marquen arrugas difíciles de quitar. Para secarla, olvídate de la secadora: extiéndela o cuélgala a la sombra y, si necesita plancha, hazlo siempre del revés y con vapor suave para no aplastar el pelo.
Lana
La lana es sinónimo de abrigo, pero es especialmente sensible a los cambios bruscos de temperatura y a la fricción, factores que provocan encogimiento y formación de bolitas. Siempre que la etiqueta lo permita, opta por lavado a mano o por el programa específico de lana de la lavadora, con agua fría y un detergente suave. Nunca la escurras retorciéndola: quita el exceso de humedad envolviéndola en una toalla y déjala secar en horizontal lejos de fuentes de calor directo.
Ante
El ante es uno de los materiales más delicados frente al agua y las manchas, ya que la humedad puede dejar cercos o endurecer la piel. En el día a día, lo más recomendable es pasar un cepillo específico para ante en seco para retirar el polvo y levantar las fibras, y tratar las manchas puntuales con una goma especial o un producto adecuado sin empapar la superficie. Si la prenda se moja por accidente o tiene suciedad más profunda, lo más prudente es acudir a un profesional especializado en piel para no arriesgar su acabado.
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