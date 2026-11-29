Cuando bajan las temperaturas, apetece refugiarse en tejidos cálidos y agradables, pero no todos soportan el mismo trato en la colada. Un lavado demasiado agresivo, el exceso de calor o un mal secado pueden arruinar en cuestión de minutos una prenda de precio elevado y que forma parte de tus básicos favoritos.

Aprender a limpiar y conservar estos materiales con calma no solo alarga su vida útil, sino que te ahorra disgustos y visitas innecesarias a la tintorería. A continuación te contamos cómo cuidar cada uno de estos tejidos para que sigan luciendo impecables este invierno.

Mujer poniendo una lavadora | Magnific

Pana

La pana es un tejido resistente en apariencia, pero su relieve acanalado —el corduroy— puede aplastarse o perder suavidad si no se trata con cuidado. Lo ideal es lavarla del revés, con agua fría o tibia y un programa suave, evitando centrifugados muy fuertes que marquen arrugas difíciles de quitar. Para secarla, olvídate de la secadora: extiéndela o cuélgala a la sombra y, si necesita plancha, hazlo siempre del revés y con vapor suave para no aplastar el pelo.

Tejido de pana | iStock

Lana

La lana es sinónimo de abrigo, pero es especialmente sensible a los cambios bruscos de temperatura y a la fricción, factores que provocan encogimiento y formación de bolitas. Siempre que la etiqueta lo permita, opta por lavado a mano o por el programa específico de lana de la lavadora, con agua fría y un detergente suave. Nunca la escurras retorciéndola: quita el exceso de humedad envolviéndola en una toalla y déjala secar en horizontal lejos de fuentes de calor directo.

Jersey lana | Pexels

Ante

El ante es uno de los materiales más delicados frente al agua y las manchas, ya que la humedad puede dejar cercos o endurecer la piel. En el día a día, lo más recomendable es pasar un cepillo específico para ante en seco para retirar el polvo y levantar las fibras, y tratar las manchas puntuales con una goma especial o un producto adecuado sin empapar la superficie. Si la prenda se moja por accidente o tiene suciedad más profunda, lo más prudente es acudir a un profesional especializado en piel para no arriesgar su acabado.