¿Qué es la lana Manteco? El tejido estrella para no pasar frío este invierno

Más allá de las tendencias, este invierno lo que está de moda es la calidad. En las redes sociales estamos viendo el auge de creadoras de contenido que apuestan por comprar básicos de calidad y, entre ellos, destacan los abrigos de lana Manteco, un sello premium que cada invierno podemos encontrar en ciertas prendas de Zara o Mango.

¿Qué es la lana Manteco?

Manteco es una marca italiana que produce lanas de muy alta calidad desde hace más de 80 años. Principal proveedor de tejidos de las grandes firmas de lujo, como Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior o Loewe, hace unos años que comenzó a dar el salto a las tiendas de moda asequible, permitiendo a estas ofrecer artículos de una calidad superior a sus clientes.

Abrigos de lana | iStock

De residuo militar a la alta costura

El origen de este gigante textil se remonta a la década de 1940 en Resina, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. En una Italia devastada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial —con escasez de materias primas—, organizaciones benéficas subastaban mantas y prendas militares inservibles confeccionadas con lana peinada de excelente calidad.

Fue entonces cuando el fundador de la firma, Enzo Anacleto Mantellassi, tras adquirir una hilandería en Prato, comprendió el potencial de aquel material. Mantellassi ideó un proceso mecánico sin químicos para desmenuzar y volver a hilar esas prendas, transformándolas en hilos de lana reciclada. Aunque al principio las limitaciones de grosor y de color (verdes militares, caquis y marrones) solo permitían confeccionar mantas pesadas, el sistema sentó las bases de la economía circular moderna.

Para escalar el negocio, la compañía creó una pionera planta de producción dividida en tres niveles: en el piso superior se clasificaban las prendas a mano según su composición; en la planta intermedia se agrupaban minuciosamente por colores y tonalidades; y en la primera planta, el material renacía para iniciar el hilado.

Lana | iStock

El secreto de la sostenibilidad premium

Con el paso de las décadas, esta empresa familiar ha perfeccionado su técnica hasta llevar la lana regenerada a la cumbre de la moda. Hoy en día, Manteco es capaz de producir una variedad infinita de colores sin recurrir a tintes químicos, ofreciendo lana de máxima suavidad y durabilidad.

Pionera en el análisis científico del impacto ambiental de sus tejidos y en la filosofía del zero waste (cero residuos), la firma combina la innovación con el saber hacer de una red de artesanos locales. Una fórmula de lujo sostenible y trazable que explica por qué sus abrigos son, invierno tras invierno, la inversión más inteligente de nuestro vestidor.