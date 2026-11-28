Cuando tendemos la ropa dentro de casa, las prendas se suelen quedar con cierto olor a humedad. Además, el tiempo de secado se alarga y, lo que al sol se secaría en un par de horas, dentro de casa puede tardar incluso días.

Ropa colgando en el riel de la cortina en la habitación | iStock

Para evitar el tendedero permanente dentro de casa en los meses más fríos, hay soluciones muy eficaces y a buen precio para secar la ropa mucho más rápido. Repasamos las 5 soluciones de Amazon más efectivas:

Secadora portátil: ocupan poco y secan mucho

Uno de los mejores inventos para secar prendas de ropa en perchas es tener una secadora portátil. Ocupan poco espacio (se guardan en un cajón) y las puedes encontrar en Amazon por menos de 50 euros.

Son una gran solución para evitar ese olor a humedad de las prensas que más usas, y si tienes poca ropa que secar, puesto que caben unas 5 prendas cada vez.

Secadora de calzado portátil

Si lo que más te molesta es que el calzado se moje por la lluvia y tarde días en secarse, este aparato es tu salvación. Si sois muchos en casa, esta versión para 3 pares de zapatos te va a venir bien.

Pero si prefieres algo más discreto y fácil de guardar, puedes optar por el mismo sistema pero más reducido. En este caso, tienes opciones como esta, que tiene un tamaño tan reducido que incluso lo podrías guardar en una maleta y llevarlo de viaje.

Ropa encima de un tendedero en una habitación | Pexels

Deshumidificador eléctrico

Si lo que quieres es acelerar el secado de todo un tendedero lleno de ropa, la mejor solución es un deshumidificador.

Su precio es más elevado que el resto de soluciones, pero su eficacia es imbatible. Funciona absorbiendo la humedad del ambiente, en este caso la que desprende la colada, lo que hace que su depósito se llene de agua y la ropa se seque mucho más rápido.

Hay aparatos portátiles que rondan los 50 euros, como este en color negro y blanco y que acumula buenas valoraciones.

Pero también hay aparatos de mayor capacidad y absorción, que son superiormente más caros y son ideales en municipios muy húmedos o con lluvias frecuentes. En este caso, una buena opción es este deshumidificador de 15 L que también acumula valoraciones muy positivas.

Hay muchas soluciones para evitar que la ropa húmeda se quede en el tendedero días y días en invierno. Se trata de escoger la que mejor se adapta a tus necesidades del hogar y de tu familia.