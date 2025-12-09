Kylie Jenner y Timothée Chalamet, a lo Britney Spears y Justin Timberlake: dan el cante vestidos a juego

La pareja del momento lo ha vuelto a hacer. Después de semanas de especulaciones sobre un posible distanciamiento, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han reaparecido juntos, cómplices y coordinados, en la premiere de Marty Supreme en Los Ángeles. Su posado conjunto ha acaparado titulares, pero lo que realmente ha llamado la atención ha sido su elección de estilismo: dos looks en un naranja chillón que los convirtió en los protagonistas absolutos de la noche.

En un photocall lleno de estrellas –por allí estaban Gwyneth Paltrow o Halsey–, Kylie y Timothée se fundieron visualmente en un mismo mood fashion que nadie esperaba.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet | Gtres

Looks coordinados en naranja

Hasta ahora, los fans habían comentado que Kylie se estaba dejando influir por la elegancia minimalista del actor. Pero esta vez ambos se han pasado al universo más exuberante, maximalista y con sello Kardashian, gracias a dos diseños firmados por Chrome Hearts.

Kylie optó por un vestido efecto piel ultraajustado, con cut outs en la cintura, escote en V y detalles de cruces plateadas que también se repetían en su collar protagonista. Completó el look con tacones a juego, manicura y maquillaje en tonos cálidos.

Timothée, por su parte, escogió un traje de cuero con camisa de seda y botones brillantes, botas en el mismo color y un toque final inesperado: un estuche de ping pong de piel negra llevado como bandolera.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet | Gtres

El regreso de los gestos de los 2000

Esta manera de demostrar amor y unión en la alfombra roja no es nueva. Kylie y Timothée han traído de vuelta un momento que marcó a toda una generación: el look coordinado de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001.

En aquella ocasión, la pareja apareció enfundada en total denim: Britney con un vestido palabra de honor hecho de retales vaqueros, cinturón en la cadera y collar tipo choker; Justin, con vaquero, americana a juego, camiseta y sombrero del mismo tejido. Una imagen que forma parte del imaginario pop.

Britney Spears y Justin Timberlake | Getty Images

¿Son Kylie y Timothée los nuevos Britney y Justin de la generación Z? Esperemos que solo en lo icónico, porque con los años hemos sabido que aquella relación tan mediática tuvo también sus sombras.

En sus memorias, Britney Spears reveló que se quedaron embarazados durante su noviazgo y que decidieron abortar tras intensas discusiones, alegando que eran demasiado jóvenes. La relación duró tres años y su ruptura en 2002 impactó a millones de fans.

Años después, en 2021, Justin se disculpó públicamente con Britney por su comportamiento tras la separación y por haber contribuido a que los medios la señalaran y persiguieran.