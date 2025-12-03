Carlota Casiraghi confirma que los abrigos animal print son tendencia: 5 opciones low cost

Las modas van y vienen, pero algunas regresan con más fuerza de la que tuvieron nunca. Este invierno, una tendencia vuelve a reclamar protagonismo en el street style y en las pasarelas: los abrigos animal print. A medio camino entre lo atrevido y lo sofisticado, son una declaración de estilo que no todo el mundo se atreve a llevar.

Este tipo de prenda siempre genera debate. Para algunos, es sinónimo de exceso, para otros, una pieza icónica que aporta carácter a cualquier look. Lo cierto es que han dejado claro que no son pasajeros: cada temporada encuentran la manera de reinventarse y volver a captar todas las miradas.

Y ahora, una figura con mucha influencia en la moda acaba de confirmar que los animal print coats son tendencia absoluta. Carlota Casiraghi, musa de Chanel, ha aparecido en un desfile de la firma con un abrigo estampado de tigre que marca la tendencia de la temporada.

Carlota Casiraghi en el desfile de Chanel con un abrigo animal print | Gtres

Carlota Casiraghi y su abrigo

La hija de Carolina de Mónaco, conocida por su elegancia clásica y discreta, sorprendió con un giro estilístico que no pasó desapercibido. Carlota Casiraghi lució un abrigo de Chanel con estampado de tigre, una pieza que combina la fuerza del animal print con la atemporalidad de la maison francesa.

El resultado fue un look impecable, equilibrado entre la modernidad y lo chic que siempre la ha caracterizado. La elección no solo refuerza su papel como embajadora de la firma, sino que también confirma que el animal print se instala con fuerza en la moda de lujo.

Con este abrigo, Casiraghi demuestra que incluso los estampados más salvajes pueden integrarse en un estilo refinado sin perder elegancia, consolidándose así como uno de los iconos que dictan tendencia esta temporada.

Es por eso que, a continuación, presentamos algunas opciones de abrigos con estampado animal más económicas.

Opción en Zalando

La primera propuesta que presentamos en este artículo está disponible en Zalando y es de la marca Faina. Se trata de un abrigo con estampado atigrado, disponible en cuatro colores: marrón, azul, gris y blanco.

Abrigo animal print de Zalando | Zalando

Actualmente en oferta, su precio ronda los 57 euros. Llega hasta las rodillas y se presenta como una alternativa perfecta al modelo de la firma francesa.

Abrigo de Mango

La firma catalana nos propone un abrigo largo hasta los tobillos con un sofisticado estampado de leopardo. Una apuesta elegante y llamativa que no pasará desapercibida.

Abrigo animal print de Mango | Mango

Esta segunda opción tiene un precio de 120 euros, disponible tanto en tiendas físicas como online. Aunque su coste sea algo superior al de la propuesta anterior, la calidad y el estilo de esta prenda hacen que valga cada euro.

Alternativa en Asos

En la tienda online Asos también encontramos una alternativa con estampado de leopardo. Este abrigo, que llega por debajo de las rodillas, cuenta con bolsillos laterales y solapas en el cuello, y está disponible por 100 euros.

Abrigo animal print de Asos | Asos

Sin duda, se trata de una opción perfecta para esta temporada de invierno. Además, uno de los puntos fuertes de Asos es su amplia variedad de tallas, que, en este modelo, llega hasta la doble XL.

Opción de Zara

La marca más chic de Inditex, Zara, también ofrece un abrigo con estampado animal. Se trata de una prenda peludita y de textura suave, con cuello de solapa y manga larga, aunque su corte llega a la cintura.

Abrigo animal print de Zara | Zara

Cuenta con bolsillos laterales, forro interior y un cierre frontal con ganchos. Esta opción es un poco menos llamativa que las demás, ya que el estampado es más sutil. Actualmente, el abrigo está en oferta por 50 euros.

Abrigo de Lefties

La última opción que presentamos es de Lefties, la firma low cost de Inditex. Se trata de un abrigo de larga hasta medio muslo, con cuello de solapa y cierre frontal.

Abrigo animal print de Lefties | Lefties

Su corte recto y los dos bolsillos delanteros lo convierten en una prenda práctica y versátil. Además, es la alternativa más económica de este recopilatorio, con un precio de 46 euros. Una elección perfecta si buscas un abrigo para usos puntuales sin invertir demasiado.