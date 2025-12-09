Jerséis buenos y baratos de Pull and Bear: son de lana y alpaca

Con la llegada del frío, toca asumirlo: hay que apostar por prendas que abrigan de verdad y nos acompañen todo el invierno. Y si hablamos de opciones asequibles, Pull and Bear, esta temporada, trae una colección de jerséis pensada para sobrevivir a las bajas temperaturas sin perder ese toque juvenil y urbano que la caracteriza.

Entre sus propuestas destacan los jerséis de punto suave, los cuellos altos y los básicos de canalé, ideales para combinar con cualquier look. Son piezas cómodas, calentitas y disponibles online. Además, muchos modelos mantienen un diseño oversize que suma comodidad sin perder estilo.

Lo mejor, eso sí, es el precio: la mayoría de jerséis de la firma de Inditex no superan los 40 euros, convirtiéndose en alternativas perfectas para renovar el armario. Si este invierno quieres prendas que cumplan, que calienten y que sigan las tendencias, los jerséis de la marca son una apuesta segura.

Cárdigan de punto rosa bebé

Esta primera opción que presenta la firma está exclusivamente online. Se trata de un cárdigan básico de punto con cierre de botones, manga larga y color rosa bebé. Confeccionado en mezcla de 31% lana y 20% alpaca, combinando abrigo y suavidad al tacto.

Cárdigan con lana y alpaca | Pull and Bear

Es perfecto para crear looks dulces y cómodos, combinando con vaqueros claros o pantalones de tonos neutros, aportando un toque cálido y femenino a cualquier outfit. Su precio es de 50 euros.

Cárdigan azul marino

La segunda prenda disponible está exclusivamente online. Se trata también de un cárdigan básico de punto con botones y de manga larga. Está hecho en 31% lana y 20% alpaca, ofreciendo calidez y confort durante todo el día.

Cárdigan con lana y alpaca | Pull and Bear

Es ideal para outfits clásicos y versátiles, combina con camisetas, blusas o camisas finas y se adapta a cualquier ocasión casual. Su precio es de 40 euros.

Jersey gris y verde claro

La tercera opción de la colección es exclusiva de compra online: un jersey básico de cuello redondo y manga larga, elaborado en 31% lana y 20% alpaca. Aporta suavidad y abrigo sin resultar pesado.

Jersey con lana y alpaca | Pull and Bear

Es una de las mejores prendas para looks relajados o combinados con camisas finas para un toque más sofisticado, se adapta a planes urbanos y al día a día invernal. Su precio es de 40 euros.

Jersey gris y arena vigoré

La cuarta y última prenda que vamos a presentar también se puede obtener vía online. Se trata de un jersey básico de cuello de pico y manga larga, confeccionado en mezcla de 26% lana y 26% alpaca, un poco menos de lana y un poco más de alpaca que las anteriores opciones.

Jersey con lana y alpaca | Pull and Bear

Su diseño en tonos neutros permite combinarlo con vaqueros o pantalones más formales, convirtiéndose en una prenda versátil que funciona tanto para el trabajo como para planes de ocio. Su precio es de 36 euros.

Calor, estilo y precio accesible

Además de su diseño juvenil y urbano, esta colección apuesta por la comodidad y la sostenibilidad: la presencia de fibras naturales como la lana y la alpaca asegura prendas calentitas y duraderas.

Así que, esta temporada, apostar por jerséis de lana y alpaca es sinónimo de confort, estilo y tendencia. Los días fríos ya no serán un problema si eliges prendas que abrigan y se adaptan a cualquier plan, desde un paseo por la ciudad hasta un café con amigos.