Tras asistir al desfile de Fendi el pasado 25 de febrero con un estilismo street style, Aitana ha dejado a todos impactados al asistir al día siguiente a otro desfile de la Semana de la Moda de Milán, esta vez para ver la nueva colección de Roberto Cavalli. La artista acaparó todas las miradas con su presencia y estilo, apostando por un glamuroso conjunto de alta costura dorado con transparencias que no dejó indiferente a nadie.

Aitana Ocaña en la Semana de la Moda de Milán | Gtres

El conjunto lo complementó con tacones de aguja abiertos en dorado y joyas brillantes de plata con toques turquesa, que aportaban contraste y dinamismo al look. Sin duda, un outfit muy alineado con la estética de la casa italiana, con la que la artista ya ha colaborado en otras ocasiones.

Para el cabello, Aitana eligió su clásico de confianza: el pelo suelto y liso, algo que le aporta naturalidad además de una esencia propia al mismo tiempo. Y es que, como todo el mundo sabe, es una chica sencilla con un aura muy fresco, por lo que el maquillaje fue sutil. La idea principal fue darle ese toque de luz al rostro pero sin restar protagonismoal conjunto que era lo verdaderamente importante.

El look de Aitana en el desfile de Roberto Cavalli | Getty

Como siempre, su paso por el desfile ha sido muy comentado, en este momento, Aitana es una de las cantantes españolas más seguidas y queridas del momento. Cada detalle de su look se analiza: colores, trajes, vestidos, cortes, accesorios y peinados. Todo lo que luce se convierte en tendencia, y rápidamente se vuelve una referencia de estilo para sus seguidoras, tal y como pasó hace años con sus famosas botas militares negras.