Cómo ser una frugal chic girl y sumarte a la tendencia de este 2026

Durante años, las tendencias virales han ido de la mano de listas interminables de compras, productos imprescindibles y una presión constante por estar al día de lo que dictan las redes sociales. Cada nueva estética parecía exigir una inversión inmediata para encajar en ella. Sin embargo, en medio de este ciclo acelerado de consumo, empieza a abrirse paso una corriente que propone justo lo contrario.

Así nace la frugal chic girl, una tendencia que a comienzos de 2026 está ganando fuerza entre las más jóvenes y que defiende que el estilo, el autocuidado y la estética no tienen por qué estar reñidos con el bolsillo. Frugal significa moderado en el consumo y chic es sinónimo de elegancia; juntas, estas dos palabras dan forma a una filosofía que apuesta por vivir con estilo sin caer en el exceso. A simple vista, una chica frugal y chic es elegante y tiene una imagen cuidada; pero en el fondo es estratégica, reflexiva y prioriza la sostenibilidad.

Kaia Gerber | Getty Images

¿Qué significa ser una frugal chic girl?

Ser una frugal chic girl consiste, básicamente, en saber elegir. La clave está en priorizar la calidad frente a la cantidad, invertir con intención y evitar compras impulsivas marcadas por modas pasajeras. Aplicada al armario, esta filosofía se traduce en looks que transmiten ese aire de lujo silencioso del que tanto se ha hablado en las últimas temporadas, pero sin excesos innecesarios.

Según explicó la creadora de contenido financiero y exmodelo Mia McGrath en declaraciones a Vogue UK, esta estética gira en torno a la búsqueda de un estilo de vida de calidad y consciente, donde el buen gusto y el criterio financiero conviven y se refuerzan mutuamente.

Belleza y hogar

En el terreno beauty, la frugal chic girl apuesta por rutinas sencillas y productos versátiles. El objetivo no es acumular todos los cosméticos virales en redes, sino elegir fórmulas que cumplan varias funciones y se adapten a las necesidades reales. Un colorete que también funcione como sombra de ojos o pintalabios, o productos de maquillaje con beneficios para la piel, encajan perfectamente en esta filosofía. Otro aspecto a destacar es que las mujeres frugal y chic usan un único perfume que las define. Su olor, su signatura.

Esta lógica se extiende también al hogar. Velas aromáticas, recipientes de vidrio resistentes o fragancias duraderas forman parte del imaginario frugal chic tanto por su estética como por su utilidad a largo plazo. Incluso cuando se agotan, muchos de estos objetos se pueden reutilizar con algo de imaginación, alargando su vida útil y manteniendo ese aire sofisticado que define la tendencia.

Moda consciente

En moda, el frugal chic huye de las compras compulsivas. Las prendas de calidad adquiridas en tiendas de segunda mano y mercados vintage son dos de los pilares fundamentales de esta estética. Y, cuando se compra nuevo, se hace con cabeza: una frugal chic girl siempre se plantea si una prenda es realmente una inversión o simplemente un capricho momentáneo.

Además, a este tipo de chicas no les importa repetir un buen look y les encanta que sus prendas tengan una buena historia detrás: encontrar una camiseta especial a un precio inesperado, o darle una segunda vida un vaquero que ya tenía en el armario. Todo lo que lleva chica "frugal chic" se ve lujoso, sea hecho por ella, comprado o de segunda mano.

Zoë Kravitz es considerada Frugal Chic girl | Getty Images

Creatividad antes que consumo

Otro de los grandes pilares de esta tendencia es la creatividad. Cambiar botones, reutilizar accesorios, transformar una prenda antigua o experimentar con nuevas formas de llevar lo que ya tienes es, para las frugal chic girls, mucho más elegante que estrenar algo nuevo cada semana.

Esta manera de vestir pone el foco en la personalidad y en la capacidad de adaptar la moda al propio estilo, en lugar de dejarse dominar por ella. No se trata de seguir reglas estrictas, sino de sentirse cómoda y auténtica.

El estilo de vida

En uno de sus Reels, Mia McGrath explica mejor otros aspectos del estilo de vida de la frugal chic girl: camina a todas partes y evita salir cada día a comprar el café o la comida, prefiriendo prepararlo todo en casa. Su ritmo de vida es más pausado y consciente.

Tampoco tiene miedo a decir que no a planes: su filosofía es el JOMO (Joy of Missing Out). Prefiere mil veces más una noche tranquila en casa que gastar parte de su sueldo en salir de fiesta, demostrando que en la vida frugal chic el dinero se gasta con cabeza.