Los abrigos que tienes que tener este invierno en tu armario: cazadora oversize de piel, maxi de paño y otros más

Esta semana llega a España una ola de frío polar que hará bajar las temperaturas más de lo habitual para estas fechas. El invierno se ha adelantado y es el momento perfecto para rescatar del armario nuestras prendas exteriores más calentitas o, si lo tenías pendiente, invertir por fin en ese abrigo nuevo que llevas semanas mirando.

El abrigo es, sin duda, la prenda que más protagoniza nuestros looks invernales: lo llevamos a diario, es lo primero que se ve y, si elegimos bien, puede transformar por completo un outfit básico. Por eso, si estás pensando en renovar tu fondo de armario, te contamos las tendencias que dominarán los próximos meses y que combinan estilo, comodidad y abrigo real.

Cazadora oversize de piel

Las cazadoras de piel —o de ante— en versión oversize seguirán reinando este invierno. Son cómodas, versátiles y lo suficientemente amplias como para llevar debajo jerseys gruesos sin perder movilidad. Además, tienen ese punto urbano que arregla cualquier look sin esfuerzo. Funcionan igual de bien con vaqueros rectos que con vestidos de punto y son perfectas para el día a día.

Cazadora de piel oversize | Getty Images

Maxi abrigos

Los maxi abrigos son, probablemente, la mejor inversión de la temporada. Elegantes, atemporales y siempre sofisticados, este tipo de abrigo ha estado ligado históricamente a los armarios más glamurosos. Aunque esta temporada estén especialmente de moda, son un fondo de armario seguro: nunca pasan de moda y te acompañarán muchos inviernos. En tonos camel, gris o negro son imbatibles. Y si quieres estilizar la figura, apuesta por modelos ligeramente entallados o con cinturón.

Maxi abrigo | Getty Images

Abrigos de pelo

Esta temporada, los abrigos de pelo sintético llegan a su máxima expresión: cuanto más volumen y color, mejor. Son la opción más divertida para jugar con los outfits invernales. Además, ayudan a estilizar la figura, ya que el volumen en la parte superior equilibra las proporciones y, por supuesto, ¡abrigan muchísimo!

Abrigo de pelo | Getty Images

Abrigos capa

Una de las tendencias más novedosas son los abrigos de paño cortos con capa incorporada. Combinan la elegancia de un abrigo clásico con la moda actual de los ponchos, creando un look sofisticado y original al mismo tiempo.

Abrigo con capa | Getty Images

Abrigos setenteros con pelo en puños y solapa

El aire setentero vuelve con fuerza este invierno y los abrigos con detalles de pelo en los puños y la solapa son la prueba. De estética muy boho y extremadamente favorecedores, aportan ese punto chic que transforma cualquier look básico. Como la mayoría se atan a la cintura, son perfectos para marca la silueta y estilizan.

Abrigo con puños de pelo | Gtres

¿Cuál encaja mejor con tu estilo? Seguro que hay más de uno que estás deseando combinar con tus looks.