El truco para comprar cualquier prenda de ropa que veas en Instagram

A la mínima que tenemos un momento libre, entramos a las redes sociales y nos pasamos un buen rato haciendo 'scroll'. Entre el montón de publicaciones, seguro que te ha pasado que has visto un vestido, una chaqueta o cualquier otra prenda de ropa que te gusta, pero no sabes de qué marca es. Y, además, no está etiquetada, algo que complica todavía más la búsqueda.

A partir de ahora, esta investigación a través de la inmensidad de internet será mucho más fácil con este truco que ha compartido la usuaria @mamadecosi en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es el truco para encontrar una prenda de ropa que has visto en Instagram?

Para este truco, vas a utilizar una opción de Google que pasa muy desapercibida y a lo mejor no te has dado cuenta de que existe. Vamos por partes.

Como decíamos, has visto en Instagram una prenda que te encanta y quieres comprarla. Lo primero que tienes que hacer es una captura de pantalla de la publicación.

A continuación, ve al buscador de Google y clica en la cámara de colores que aparece en la barra de búsqueda. Esto es Google Lens, una aplicación 'mágica' que seguramente vas a utilizar muy a menudo después de descubrir este truco. Al clicar en ella, te aparecerán varias opciones, entre las cuales, las fotos de tu carrete. Busca tu captura de pantalla y dale clic.

En este momento empieza la búsqueda y, en unos pocos segundos, Google te ofrecerá un montón de resultados que, a lo mejor, no son exactamente la misma prenda de la foto, pero sí de un estilo muy parecido. Además, podrás ver los diferentes precios, comparar y elegir la tienda que más te guste.

Y aquí no acaba todo. Como verás en el vídeo de @mamadecosi, ella ha elegido una foto de cuerpo entero en la que se ve un conjunto de chaqueta y pantalón. Si quieres buscar solo la chaqueta, por ejemplo, puedes acotar la búsqueda adaptando el cuadro de selección.

Aunque a veces puede haber algún error, como comentan en la publicación varias usuarias (“no dio con él y quedé igual”, “últimamente me busca fatal”...), la mayoría de ellas lo ha probado y le ha funcionado: “Yo lo uso bastante!!!! Me encanta”.

Pero no solo sirve para buscar ropa. Tal y como añade @mamadecosi, puedes utilizar este truco también para cosas de decoración.

Otra forma de buscar es hacer directamente una foto a la prenda u objeto a través de la opción de Google Lens "haz búsquedas con la cámara". ¿Que te gusta algún objeto decorativo que tiene una amiga en su casa? Pues le haces directamente una foto y te saldrán los resultados de la misma forma que si haces captura de pantalla.

Como curiosidad, una usuaria comenta en la publicación de @mamadecosi que ella utiliza esta herramienta de esta manera para saber el nombre de flores y plantas cuando está en el campo.

Ya ves que esta aplicación tiene varias utilidades. ¿Te animas a probarlas?