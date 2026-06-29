El look de invitada de boda de Paula Echevarría: un conjunto de hace 3 años que favorece, estiliza y es ideal para verano

La temporada de bodas, bautizos y comuniones sigue dejando looks de invitada que sirven de inspiración para quienes aún tienen algún evento en el calendario. Si estás buscando una alternativa al clásico vestido, Paula Echevarría acaba de demostrar que hay opciones igual de elegantes y mucho más originales.

La actriz ha asistido este fin de semana a una boda con un estilismo de inspiración bohemia que no ha pasado desapercibido. Además, no se trata de una prenda nueva, sino de un conjunto que ha rescatado de su armario tres años después y que sigue siendo una apuesta perfecta para los eventos de verano.

Así pues, en este artículo te contamos cuáles son todos los elementos de este increíble outfit, desde la pieza principal hasta los complementos. De esta manera, seguro que puedes coger un poco de inspiración para tu próxima ocasión.

Paula Echevarría | Gtres

El vestido

Aunque a primera vista pueda parecer un vestido largo, el gran secreto del look es que se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Silvia Tcherassi. Paula optó por un combo de top y falda con un estampado abstracto y multicolor en tonos verdes, azules y blancos, popularmente conocidos como los colores del verano.

El top cuenta con el cuello halter, un corte que estiliza los hombros al máximo. Además, tiene la espalda descubierta, aportando frescura y sensualidad al look. Por lo que hace a la falda, es de tiro alto y ajustada en la cintura, aunque luego cae con volumen, frunces y un movimiento espectacular que termina en una sutil cola.

Los zapatos

Aunque el largo de la falda apenas dejaba ver el calzado, hemos podido apreciar algunos de los detalles. Para un estilismo con tanta fuerza visual y una falda con cola, la clave está en la comodidad y la altura justa.

Para ello, unas sandalias de tacón en tonos neutros o metalizados como el dorado o plateado, son las mejores aliadas. En el caso de Paula, llevó un modelo metalizado para elevar el bajo de la falda sin restarle protagonismo al impresionante estampado de Tcherassi.

Paula Echevarría | Instagram

El bolso de cristales

Para romper con la fluidez del tejido bohemio, la asturiana equilibró el outfit con un accesorio lleno de textura. Apostó por un bolso de mano rígido de la firma Susana Kumar, de su línea My Clutch.

La pieza se caracteriza por estar completamente formada de cristales en tonos marinos. Un toque de brillo nocturno que eleva el conjunto de look chic a invitada de honor impecable.

Como otros complementos, destacaron los pendientes maxi de inspiración vintage en azul y dorados, perfectos para enmarcar el rostro y dar luz. También, con el peinado semirecogido con ondas surferas, dejó que los pendientes cobraran protagonismo. Por lo que hace al maquillaje, se decantó por una fórmula muy natural que le iluminó la mirada.