Marta Ortega desvela su visión de Zara, Inditex y su vida junto a Carlos Torretta

Marta Ortega se ha sincerado, en una entrevista para Vogue, sobre su trayectoria al frente de Inditex y sobre la manera en la que entiende el futuro de uno de los mayores grupos de moda del mundo. La empresaria, hija de Amancio Ortega, reconoce el enorme legado recibido, aunque deja claro que su intención es seguir construyendo su propio camino dentro de la compañía.

Uno de los grandes retos pasa por mantener la esencia de Zara mientras la firma continúa creciendo y ampliando sus horizontes. En los últimos años, la marca ha apostado por colaboraciones con importantes nombres de la moda, la música y la cultura, una estrategia que Marta considera compatible con la identidad de la compañía.

Pero su relación con Zara no se limita únicamente al ámbito empresarial. Su marido, Carlos Torretta, también forma parte de la compañía como director de comunicación, por lo que ambos comparten una parte importante de su vida profesional. La pareja se conoció en Nueva York en 2016 y contrajo matrimonio en A Coruña dos años después.

Marta Ortega y Carlos Torretta en la MET Gala 2026 | Getty Images

Marta y Carlos tienen personalidades muy diferentes. Mientras él se define como una persona más habladora, espontánea y desordenada, ella se considera mucho más organizada y reservada. Precisamente esas diferencias hacen que se complementen y funcionen como pareja.

Junto a su faceta empresarial, Marta también mantiene muy presentes a su familia, sus hijos y sus grandes pasiones, entre ellas la fotografía y el arte. Una combinación entre trabajo y vida personal que permite conocer un poco mejor a la mujer que está detrás de una de las empresas españolas más importantes.