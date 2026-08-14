El truco de los bikinis que se anudan al cuello: cómo hacer un nudo corredero

Si eres de las que usas bikinis halter, es decir, de los que se anudan al cuello, este truco de moda te interesa. A menudo, este tipo de bikini se convierte en algo incómodo, puesto que cada vez que te lo pones y te lo quitas, tienes que volver a hacer el nudo. No siempre queda en la medida perfecta, se enreda el pelo en él o se vuelve incómodo si tomas el sol y es demasiado grueso.

Bikini halter | Magnific

Cómo hacer un nudo corredero

Para que puedas ajustar el cierre de forma fácil, haz un nudo corredero con los tirantes del bikini. La coach de imagen Mónica Villa (@monicamooments) ha publicado en las redes cómo hacerlo de forma muy sencilla:

Coloca la parte de arriba del bikini en una superficie plana y ponlo del revés.

Separa cada tirante, que no esté anudado.

Haz un nudo individual en cada tirante, sin acabar de apretarlo, deben quedar holgados.

Mete el tirante de la derecha dentro del nudo del tirante izquierdo y viceversa.

Acaba de apretar los nudos y ya tienes el cierre corredero.

¿Se puede hacer un nudo corredero en pulseras?

Aprender a hacer este nudo solo te llevará un minuto y, en cambio, te reportará comodidad todo el día de playa o piscina. Puedes guardar el bikini con el nudo hecho para tenerlo preparado, solo tendrás que acordarte de deshacerlo cuando tengas que ponerlo a lavar. De este modo evitarás que se desforme y te durará más tiempo.

Este truco no solo sirve para los bikinis; puedes aplicar esta técnica en joyas como pulseras de hilo o cuerda para poder ponértelas y sacártelas cómodamente. De hecho, en mucha bisutería o joyería artesana lo aplican como técnica alternativa al típico nudo antiestético que deja los hilos sobrantes colgando. Es mucho más limpio, fácil y cómodo hacer un nudo corredero.