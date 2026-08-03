La reina Letizia vuelve a demostrar su excelente forma física con un vestido cut out y unas sandalias de lujo

La reina Letizia ha vuelto a su cita favorita del verano en Mallorca, la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, en este caso en su 16ª edición en la que los protagonistas han sido los miembros de la película El ser querido, el último proyecto de Rodrigo Sorogoyen. Una cita protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, que ya se llevó una gran ovación tras su proyección en el pasado Festival de Cine de Cannes.

El look de la reina Letizia | Gtres

La Reina ha causado sensación una vez más con el estilismo escogido para esta ocasión con un vestido rojo asimétrico de corte griego con cremallera lateral y drapeado a la cadera, de una de sus diseñadoras favoritas, Calorina Herrera; que ha combinado con mules de Gucci en color nude.

El vestido de la reina Letizia | Gtres

Los zapatos de la reina Letizia | Gtres

Como complementos, doña Letizia ha escogido un clutch dorado y unos originales pendientes en forma de hoja de la diseñadora mallorquina Isabel Guarch.

Los pendientes de la reina Letizia | Gtres

Doña Letizia ha disfrutado de esta velada cinematográfica rodeada del equipo del largometraje. Además de Sorogoyen y sus protagonistas junto con la guionista Isabel Peña, Raúl Arévalo y Melina Matthews , se han dado cita en La Misericòrdia donde se ha proyectado el filme, Carlos Bardem y su pareja, Cecilia Gessa; Mónica Bardem; Miguel Bernardeau o Gael García Bernal, entre otros intérpretes, invitados al cierre del AMFF.