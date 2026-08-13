Del bikini rojo de Ana Obregón al pareo de Carmina Ordóñez: la moda de baño de las famosas en los 2000

La estética de los años 2000 está de vuelta. Los pantalones pirata, el tiro bajo y las chaquetas toreras han inundado las tiendas y nuestro feed de Instagram, pero ¿qué ocurre con la moda de baño? ¿Han regresado también aquellas tendencias playeras? Repasamos qué bikinis y bañadores llevaban las famosas en el cambio de milenio.

Ana Obregón

Durante sus vacaciones en Mallorca en el verano de 2002, Ana Obregón nos deslumbró luciendo tipazo con un bikini rojo, uno de los colores más en tendencia de este 2026 y que mejor sienta sobre una piel bronceada. Para elevar el look, añadió una cadena decorativa alrededor de la cintura, un accesorio puramente dosmilero que ha vuelto a ser imprescindible en las últimas temporadas estivales.

Ana Obregón | Gtres

Eugenia Martínez de Irujo

Ese mismo verano, la hija de la duquesa de Alba veraneaba en Formentera apostando por una línea muy similar. Lucía un bikini en el mismo tono rojo vibrante, aunque con un sujetador minúsculo de triángulo. Se trata de un patrón muy similar al que triunfa hoy entre quienes buscan las mínimas marcas de sol posibles al tomar el baño.

Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Antonia Dell Atte

En 2001, la modelo italiana posaba junto a la piscina en Mallorca con un diseño negro firmado por Emporio Armani. Destacaba por sus aberturas laterales y una llamativa lazada cruzada. Aunque los cortes laterales extremos van y vienen, el baño en color negro con detalles de diseño mantiene una elegancia atemporal que jamás pasa de moda.

Antonia Dell Atte | Gtres

Cari Lapique

En esta misma línea encontramos esta instantánea de Cari Lapique durante una escapada a Ibiza en 2002. En ella luce un sofisticado traje de baño negro con un original acabado de bordes irregulares. El bañador negro de una pieza es un verdadero must de fondo de armario: estiliza, resulta enormemente elegante y resuelve cualquier look de playa o piscina de 10.

Cari Lapique | Gtres

Elle Macpherson

Igual que sucede con el bañador entero, el bikini negro de dos piezas resiste impertérrito al paso de las décadas. Así lo demostró la top model Elle Macpherson durante unas vacaciones en las Pitiusas en 2002, demostrando que la sencillez de líneas suele ser el mejor aliado en la costa.

Elle Macpherson | Gtres

Blanca Romero

Blanca Romero, en su faceta de modelo, desfiló para la firma Dolores Cortés en la Pasarela Gaudí de Barcelona en 2001 con este bikini tan característico de la época: diseño bandeau con tiras atadas al cuello estilo halter y estampado de flores hawaianas en blanco y negro, combinado con una falda de flecos. La flor de estilo tropical tuvo su regreso triunfante el verano pasado, tanto en bikinis como en vestidos y camisetas, aunque no tanto en formato estampado, sino como dibujo único.

Blanca Romero | Gtres

Carmina Ordóñez

Vimos a Carmina Ordóñez posar en ropa de baño en multitud de ocasiones. En el verano de 2001 lo hizo con este favorecedor bikini en tono rosa salmón a juego con un minipareo de la misma tela. Esta fórmula de conjunto de tres piezas ha vuelto a convertirse en un imprescindible para ir del chiringuito al agua este verano.

Carmina Ordóñez | Gtres

Elsa Pataky

En 2002, Elsa Pataky disfrutó de unas vacaciones en Ibiza junto a Fonsi Nieto, su pareja por aquel entonces. Los transeúntes y paparazzi cazaron a la actriz con un look playero que querríamos copiarle hoy mismo: un bikini morado con ribete ondulado en marrón combinado con una falda larga de corte recto en color verde lima con estampado paisley (gran tendencia de este verano en los pañuelos). Un estilismo impecable de aire ibicenco.

Elsa Pataky | Gtres

Marlène Mourreau

La vedette francesa estuvo en Ibiza durante el verano de 2001 disfrutando de sus aguas cristalinas con un bikini blanco de flores y bordes ribeteados en un llamativo verde fluorescente. Esa estética de contornos contrastados ha vuelto con fuerza a los catálogos de moda de baño este 2026.

Marlène Mourreau | Gtres

Valeria Mazza

Otra de las grandes modelos que lució los bordes a contraste hace más de dos décadas fue la argentina Valeria Mazza. Durante sus vacaciones de 2001 en Punta del Este (Uruguay), apostó por un delicado diseño en color azul bebé rematado con ribetes en estampado de leopardo.

Valeria Mazza | Gtres

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