Leonor apuesta por una firma española con un traje coral para los actos previos a los Premios Princesa de Asturias

Hoy, día 23 de octubre, la princesa Leonor debuta en solitario en la audiencia con los galardonados a los Premios Princesa de Asturias 2026, un evento al que acude desde hace ocho ediciones.

Pero ha sido esta mañana que, junto a su hermana, la infanta Sofía, ha recibido a los reconocidos con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo. Seguidamente, los reyes de España, Felipe y Letizia, se han unido a sus hijas para una fotografía grupal. También ha presenciado el recibimiento a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Se trata de un día muy especial para la princesa Leonor, y su look para la ocasión no podía no estar a la altura. Y es que la joven de casi 21 años ha lucido un outfit espectacular y sorprendente por partes iguales, dejando claro que su vuelta a Madrid y su vida universitaria están cambiando, como es evidente, su manera de vestir.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles del conjunto escogido por la primogénita de los reyes de España. ¡Vamos a ello!

La princesa Leonor durante el recibimiento a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

El look

Al igual que para el año pasado, la princesa de Asturias ha apostado por un traje, pieza con la que parece sentirse más cómoda. A diferencia de la edición anterior, ha dejado atrás el azul marino, uno de sus colores predilectos, para dar la bienvenida al coral.

Este color tan atípico es el que ha escogido Leonor para posar junto al resto de la Familia Real en el Hotel de la Reconquista, un tono que no hemos dejado de ver en las tendencias actuales.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía durante los actos previos a los Premios Asturias | Gtres

El traje en cuestión está conformado por tres piezas: una blazer cruzada con cuello de solapas, doble botonadura y bolsillos frontales con tapeta, un chaleco semi entallado con cierre de botones a juego, y un pantalón de traje fluido de tiro alto y cinturilla con trabillas.

Pertenece a la firma española Mirto, marca que ya ha diseñado conjuntos anteriormente para los reyes. De hecho, en julio la princesa Leonor ya lució un conjunto de lino de esta misma firma, en un vibrante color magenta. Puedes encontrar el look coral completo en la tienda online, rebajado por 412,5 euros.

La princesa Leonor durante el recibimiento a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La primogénita se ha atrevido a experimentar con esta tonalidad, una que muchas mujeres dudan en incorporar a sus armarios. Y es que aparte de que a veces asusta innovar, el coral puede ser similar al tono de algunas pieles, dejando de favorecer a la colorimetría.

El look de la infanta Sofía

La infanta Sofía, por su parte, ha apostado por la sencillez y la elegancia para las audiencias de los Premios Princesa de Asturias. La hija menor de los reyes ha escogido un conjunto de Mango en color berenjena. Una propuesta de estilo sobrio y actual con la que ha demostrado que las prendas de líneas sencillas también pueden convertirse en protagonistas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en el recibimiento a los reconocidos con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo | Gtres

Para completar el look, ha elegido unos zapatos planos en color beige, que aportan un toque discreto al conjunto. En cuanto a los complementos, ha vuelto a lucir el anillo de Karen Hallam que comparte con su madre y el colgante de la Cruz de la Victoria, un símbolo muy vinculado a Asturias. Ha llevado, además, el cabello suelto y ondulado, con un acabado natural que encaja con la sencillez del estilismo.