Cómo llevar los náuticos esta temporada: la nueva tendencia en calzado

Este otoño-invierno, los náuticos vuelven a protagonizar la escena del calzado con un resurgimiento que nadie esperaba. Lejos de ser solo un clásico del estilo refinado, estos zapatos se reinventan con materiales como cuero o gamuza, aportando un toque sofisticado y contemporáneo a cualquier outfit.

Los hemos visto en distintas tonalidades de marrón, con flecos, con borrego en el interior para ser más calentitos y con muchas otras variedades que los hacen adaptarse a todos los gustos y necesidades.

Náuticos | Getty Images

Así se llevan en la calle y en la pasarela

En la calle, los náuticos se han dejado ver combinados con vaqueros, faldas midi e incluso con calcetines llamativos que aportan un aire divertido y original. Su versatilidad permite adaptarlos tanto a looks formales como a propuestas más desenfadadas, convirtiéndolos en una opción que no puede faltar en el armario.

Náuticos | Getty Images

Pero no solo en el street style se han dejado notar: las pasarelas de esta temporada también han mostrado versiones actualizadas de este calzado, dejando claro que los náuticos están listos para conquistar los pies de todos los fashionistas.

Diseñadores internacionales los han incluido en colecciones de otoño-invierno combinándolos con prendas clásicas, trajes de sastre y abrigos de lana, demostrando que este calzado no tiene límites.

Náuticos | Getty Images

Un calzado muy cómodo

Además de su estética, los náuticos destacan por su comodidad. Su estructura permite caminar con facilidad durante todo el día, mientras que su diseño clásico garantiza que cualquier look se vea más estiloso e incluso formal si se requiere.

Esta combinación de confort y estilo es la que explica por qué cada vez más personas los eligen como su calzado de referencia, tanto para la oficina como para planes de ocio.

Náuticos | Getty Images

Dónde comprar náuticos económicos

Si estás buscando una opción económica, en Parfois venden actualmente unos de piel con cordones y tachuelas, con plantilla interior acolchada, que cuestan menos de 40 euros. De un estilo similar y sin ser de piel, también tienes esta opción de Zara por solo 35,95 euros.

Para las más frioleras, sin duda, la opción ideal son los náuticos con interior en efecto borreguito. Estos de Zara tienen un precio un poco más elevado que los anteriores, 49,95 euros, pero sin duda valen la pena para un look más invernal como este:

Náuticos | Getty Images

¿Ya estás lista para que los náuticos se conviertan en un básico de tu armario durante toda la temporada?