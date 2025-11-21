El top negro de manga murciélago de menos de 40 euros con el que Tamara Falcó ha celebrado su 44 cumpleaños

Este jueves 20 de noviembre, Tamara Falcó ha celebrado su 44 cumpleaños junto al equipo de El Hormiguero. La socialité no quiso saltarse su cita semanal en el programa a pesar de ser su día y acudió al plató con un look de lo más favorecedor que más de una querrá copiar en las próximas fiestas navideñas.

La hija de Isabel Preysler se decantó por unos vaqueros gris oscuro ajustados y un top negro que se convirtió en la auténtica estrella del estilismo. Es un diseño de Zara que, aunque pueda parecer sencillo, resulta muy elegante gracias a su manga murciélago con aberturas, su corte entallado a la cintura y su bajo asimétrico.

Es elegante, estiliza y aporta un toque festivo sin perder sobriedad. Solo hacía falta vérselo puesto a Tamara Falcó para confirmar que será uno de los tops más deseados para las cenas de empresa, las reuniones familiares y hasta para la Nochevieja.

Su precio es de 39,95 euros y, por ahora, continúa disponible en todas las tallas.

Las sandalias más elegantes

Para elevar el look y darle un aire todavía más festivo, Tamara eligió unas sandalias de tacón con puntera abierta, un diseño sofisticado que llevaba el conjunto a otro nivel.

Aunque no se sabe exactamente de qué firma son las suyas, hemos encontrado unas muy similares en Mango, disponibles en cinco colores y por menos de 30 euros. Con esta compra, el look completo para estas fiestas está prácticamente resuelto.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva | Gtres

Así ha sido el cumpleaños de Tamara Falcó

Aunque no faltó a sus compromisos profesionales, Tamara también ha tenido tiempo de celebrar su día en la intimidad. Como desveló a la salida de El Hormiguero, su marido, Íñigo Onieva, la despertó con un gesto de lo más romántico: con una tarta y un ramo de flores. Ese no fue el único detalle del empresario; además, asistió al programa como parte del público.

Por la noche, la pareja acudió a otra celebración de cumpleaños. Tamara reapareció con el mismo look, esta vez acompañado de un abrigo que es absoluta tendencia esta temporada: de paño, largo hasta los tobillos y con cinturón. Una pieza que merece la inversión, porque, como demuestra la marquesa de Griñón, es capaz de elevar cualquier conjunto, sea de día o de noche.