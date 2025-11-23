El mejor truco de las estilistas para doblar las mangas de las camisas

Si en tu fondo de armario tienes camisas y es una de tus prendas favoritas para el día a día, te interesa conocer este truco de moda que cambiará tu forma de abrocharte las mangas. Lo aplican todas las estilistas y a estas alturas ya todas las famosas se lo saben.

A menudo, las camisas de manga larga quedan poco elegantes con las mangas bajadas y abrochadas en las muñecas. Es mucho más estiloso remangar las mangas hasta debajo de codo, para que se vea parte del brazo. Es un gesto muy sencillo que estiliza y da un toque de sofisticación al look.

Una mujer con las mangas de la camisa remangadas | Freepik

Mangas de camisa: cómo remangarlas con estilo

A pesar del frío invierno, siempre vas a tener ocasión de remangarte las mangas de la camisa y aplicar este truco. Por ejemplo, cuando vas a una comida o una cena en un restaurante y te deshaces de la americana. O bien, cuando llegas a la oficina acalorada por las prisas, te quitas el jersey y te quedas en mangas de camisa.

En ese momento, te recomendamos que pruebes el siguiente truco. Evita arremangar las mangas de la camisa con el botón de la muñeca abrochado. El resultado de hacerlo así es una manga arrugada a la altura del codo, incómoda porque aprieta y visualmente sin elegancia. En su lugar, sigue los pasos siguientes para aplicar este truco de las estilistas:

Desabrocha el botón o los botones del puño de la manga.

o los botones del puño de la manga. Haz un pliegue grande hacia arriba, de casi un palmo, que supere el codo.

hacia arriba, de casi un palmo, que supere el codo. Dobla un par de veces la parte de abajo que haya quedado, hasta justo debajo del codo .

. Esconde las dobleces con el puño de la manga, que deberás doblarlo hacia abajo.

con el puño de la manga, que deberás doblarlo hacia abajo. Abrocha el botón del puño.

El resultado es una manga estéticamente perfecta y mucho más cómoda para llevar, puesto que los botones no aprietan nada y, además, las dobleces quedan totalmente disimuladas. Es un pequeño gesto que eleva tu look y da un toque de elegancia que marca la diferencia. Además, si llevas pulseras, un reloj o un brazalete, puedes mostrarlos de forma natural.

Es cierto que este truco, que hemos descubierto gracias a un post en Instagram de la creadora de contenido sobre moda @veronicadiaz, queda perfecto con camisas con el puño muy grande. No obstante, lo hemos probado con camisas con el puño más pequeño y, aunque el resultado no es exacto, también queda mucho más estiloso y elegante, si lo comparamos con doblar las mangas con los botones abrochados y creando arrugas en la zona dle codo.