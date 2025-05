Roxana Zurdo y su novio torero, Félix San Román: así empezó su historia de amor en la Feria de Abril

La influencer madrileña Roxana Zurdo suma más de 200.000 seguidores en Instagram y más de 400.000 en TikTok. En sus perfiles comparte su gusto por la moda, los pequeños placeres del día a día y, desde hace un año, también su faceta más romántica: su relación con Félix San Román, arquitecto… y torero.

Una relación que surgió en abril de 2024, durante la Feria de Abril de Sevilla, y que ha ido consolidándose entre escapadas al campo, momentos compartidos en la nieve, las plazas de toros y las ferias andaluzas. Ahora, justo al cumplir un año juntos, la pareja comienza una nueva etapa: Rox se muda con Félix.

Así se conocieron

Fue en plena Feria de Abril donde Roxana y Félix se cruzaron por primera vez. Según ha contado la influencer, nada más verle pensó que era un chico guapo y atractivo, pero también lo tachó de "jeta". A pesar de los intentos de los Gemeliers por hacer de celestinos —amigos comunes de ambos— Roxana no parecía estar por la labor. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Fue Félix quien dio el paso: la vio en la barra de una caseta, se acercó cuando ella fue a pedir una copa y la invitó. A partir de ahí, empezaron a hablar… y surgió la chispa.

Un año de amor y respeto por su profesión

En este tiempo, Rox y Félix han compartido su historia en redes de forma natural y progresiva, mostrando desde viajes en pareja hasta citas especiales y días de toros. En el podcast La Última Cena, Roxana confesaba que le da miedo tener un novio torero, "y eso que aún no me he visto en situaciones graves, que sé que me voy a tener que ver, porque esto es así: a los toreros les pillan".

Aun así, asegura que lo que siente por él le da fuerza: "Yo creo que me va a dar fuerza el amor que siento por él, el respeto y la admiración. Porque lo admiro, de verdad. No sabes lo que se lo está currando".

Críticas por su relación con un torero

Roxana es consciente de que salir con un torero puede generar comentarios, especialmente por parte de personas contrarias a la tauromaquia. "Sé que hay muchas opiniones contrarias, pero es como todo: libertad, y hay que respetar", afirmaba. "Creo que siempre hablo con mucho respeto, espero que se nos respete".

Con estas palabras, deja claro que su relación se basa en la admiración mutua y en el apoyo a los sueños del otro. Ahora, con una mudanza en el horizonte, la pareja arranca una nueva etapa. ¿Lo compartirán también en redes? Si algo ha dejado claro Roxana es que vive su amor sin esconderlo, pero también con los pies en la tierra.