¿Buscas disfraz para tu hijo? Estos son los más bonitos de Zara Kids para Carnaval

Este jueves 27 de febrero arranca oficialmente el Carnaval 2025, una de las fiestas más divertidas y coloridas del año, y una de las más esperadas por los más pequeños. ¿A qué niño no le gusta disfrazarse? Sin embargo, encontrar un disfraz bonito y original puede ser un reto. Pero este año, Zara Kids ha lanzado una colección de disfraces irresistibles que seguro te van a enamorar.

Si aún no sabes de qué disfrazar a tu hijo este Carnaval, aquí tienes los modelos más adorables de Zara Kids.

Cowboy

El disfraz de vaquero y vaquera de Zara Kids es uno de los más llamativos de la colección. La versión clásica incluye un chaleco y un pantalón de antelina en tonos marrones, decorados con flecos y estrellas doradas (22,95 euros), un sombrero de cowboy (12,95 euros) y un pañuelo rojo (6,95 euros).

Disfraz de vaquera | Zara

También hay una versión con aires de estrella del pop setentera, que incluye un vestido plateado con flecos (22,95 euros) y un sombrero a juego (12,95 euros). Para un look más completo, se puede combinar con unas botas cowboy metalizadas (39,95 euros).

Niña vestida de estrella pop setentera | Zara

Peter Pan

Otra opción es el disfraz de Peter Pan, que incluye un conjunto de dos piezas con camiseta de manga corta y leggings con cinturilla elástica (25,95 euros). Para darle el toque final, se puede combinar con el gorro a juego (10,95 euros).

Peter Pan | Zara

Hada del bosque

Para ir a conjunto con Peter Pan, Zara Kids ofrece el disfraz de hada del bosque. Se trata de un vestido verde de tirantes con aplique de lazos, confeccionado en tul con brillos (22,95 euros). Se puede complementar con una varita mágica en forma de mariposa (6,95 euros) y unos zapatos brillantes con pompón (27,95 euros). Lo mejor es que, sin los accesorios, el vestido puede usarse también en verano.

Disfraces | Zara Kids

Búho

Si buscas algo más original, el disfraz de búho es una gran opción. Se compone de un vestido con cuello redondo y manga sisa (25,95 euros), acompañado de un antifaz que simula el rostro del animal (8,95 euros).

Disfraz de búho | Zara

Racer

Para los niños más inquietos, el disfraz de piloto de carreras es una alternativa cómoda y llamativa. Consiste en un mono entero (22,95 euros) que se puede complementar con una gorra (8,95 euros) y unos guantes a juego (15,95 euros).

Racer | Zara

Animales efecto pelo

Si después de este listado aún no has encontrado el disfraz ideal, Zara Kids también tiene adorables trajes de animales hechos con tejido efecto pelo. Son cálidos y cómodos, ideales para que los niños no pasen frío en Carnaval. Hay opciones de pollito, leopardo, oso, ratón y unicornio, con precios entre 17,95 y 29,95 euros.